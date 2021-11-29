Resmen açıklandı; Manchester United, menajerlik koltuğunu sezon sonuna kadar Ralf Rangnick'e emanet etti

Manchester United sezon sonuna kadar Ralf Rangnick'in menajerliğe getirildiğini duyurdu. Alman teknik adam sezon sonundan itibaren 2 yıl danışmanlık görevini yürütecek.

Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'den boşalan menajerlik koltuğunu doldurdu.

İngiliz devi bir süredir gündemindeki Ralf Rangnick ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Alman teknik adam sezon bitimine dek Kırmızı Şeytanlar'ı çalıştıracak.

Sezon sonundan itibaren ise Ralf Rangnick, Manchester United'da iki yıl boyunca danışmanlık görevini yürütecek.

Ralf Rangnick kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

63 yaşındaki Ralf Rangnick teknik direktörlük kariyerine 1985 yılında Stuttgart II'de başladı.

Sırasıyla SC Korb, Reutlingen, Ulm, Stuttgart, Hannover, Schalke, Hoffenheim ve tekrar Schalke'yi çalıştıran Rangnick, 2012'de RB Leipzig'in sportif direktörü oldu.

Leipzig'de görev yaptığı 7 yıl boyunca kulübün transfer politikasını belirleyen ve kulübü Almanya'da rekabetçi bir takım haline getiren Rangnick daha sonra global sportif direktörlük görevini de yürüttü.

Son olarak Lokomotiv Moskova'da iletişim ve spor müdürlüğü yapan Rangnick daha önce Chelsea'den de teklif aldığını ancak kabul etmediğini ifade etmişti.