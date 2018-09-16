RES'lere karşı el ele tutuşarak, ağaçları korudular

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde inşa edilmesi planlanan rüzgar enerji santrallerine, bölgede yaşayan köylüler tepki gösterdi. Eriklitepe Tabiat Parkı\'ndan santrallerin yapılacağı bölgeye yürüyen köylüler, ağaçların etrafında el ele tutuşup, kesilmesine karşı olduklarını dile getirdi.

Gölcük Eriklitepe Tabiat Parkı\'na yaklaşık 500 metre uzaklıkta inşa edilmesi planlanan rüzgar enerji santrallerine tepki gösteren köylüler, bir araya geldi. Nüzhetiye, Mahmuriye, Şevketiye, İcadiye ve Ferhadiye köylerinde yaşayanlar, Eriklitepe Tabiat Parkı\'nda toplanarak, yürüyüş düzenledi. Ellerinde \'Enerjiye değil, doğa katliamına hayır\' ve \'Ormanlarımı kesme oksijenimi engelleme\' yazılı pankartlar taşıyanlar, Eriklitepe Tabiat Parkı\'ndan rüzgar enerji santrallerinin yapılacağı bölgeye kadar yürüdü. Burada ağaçların etrafında el ele tutuşan köylüler, temsili olarak ağaçların kesilmesine karşı olduklarını gösterdi.

Nüzhetiye köyünün muhtarı Mehmet Sertoğlu, alanda yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

\"Biz rüzgar santrallerine, rüzgar enerjisine karşı değiliz. Bizler bulunduğu yer bakımından kayın ormanlarının bulunduğu bir doğa içerisinde kurulacağından, biz burada kurulacak olan RES\'lere karşıyız. Rüzgar enerjisi elbette ki enerji türleri içerisinde en masum enerjidir; fakat bu durum bulunduğu yere de bağlıdır. Şimdi derler ki \'Rüzgar santrallerine neden karşısınız, siz enerjiye neden karşısınız?\' Bunların nedenlerini sayalım. Rüzgar santrallerinin olduğu yerde 3 derece ısı artışı meydana geldiğinden çevresindeki su kaynaklarının kurumasına neden olacaktır. İkinci neden, direkler arasında türbülans meydana geldiğinden göçmen kuşlarının, arıların yön şaşırmasına neden olacaktır. Üçüncüsü rüzgar tribünlerinin olduğu yerleşim yerlerine yakın olan bölgelerde rüzgar sendromu hastalığı meydana getirip insanların sağlıksız bir şekilde yaşamalarına neden olmaktadır. Dördüncüsü ses kirliliği yapmaktadır ve çevresinde bu güzelim doğada piknik yapan insanları rahatsız edecektir. Rüzgar santrallerinin yüksekliği 180 metredir, kanat genişlikleri 60-70 metredir. 70 metre uzunluğundaki bir kanadın 35 metrelik çapı vardır ve 35 metrelik bu parçaları buraya taşıyabilmek için bu yolların, ağaç kesilerek genişletilmesi gerekiyor. Bu durum da yeni bir orman katliamına neden olacaktır. Bizler bu sebeplerden dolayı rüzgar santrallerinin yapılmasına karşı çıkmaktayız.\"



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