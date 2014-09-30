RES’ler Çeşmelilere de rest çektirdi

Çeşme Yarımadası’nda sayıları ölçüsüz ve plansız bir şekilde giderek artan rüzgâr enerji santralleri (RES) için harekete geçen sivil toplum kuruluşlarına CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven de destek verdi.

Çeşme Sürdürülebilir Yaşam Platformu’nun düzenlediği ‘Yarımada dur diyor!’ ‘Yaşam alanlarında RES istemiyoruz’, 'Nergis kokla RES yapma' sloganlarının atıldığı etkinliğe CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, CHP ilçe örgütü ve Belediye Meclis Üyeleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları da katıldı.

Rant uğruna ‘yok’ edilmeye karşıyız

Grupla birlikte eylem yapan, sloganlar atan Güven şunları söyledi:

“Çeşme’ye girişte herkesin dikkatini çeken neredeyse burayla özdeşleşmiş rüzgâr güllerini sürdürülebilir enerji olarak elbette destekliyoruz ancak yaşam alanları ile tarım alanlarının adeta talan edilerek yok edilmesini, halkın huzurunun kaçmasını desteklemiyoruz. RES yatırımları için izlenen politikalar artık öyle bir hal aldı ki turizm cenneti kıyı ilçelerimiz parçalanıyor.

Savaş durumlarında kullanılması gereken "Acil kamulaştırma" kararı ile yurttaşlarımızın evlerine ya da arazilerine yok pahasına ödeme yapılarak adeta el konulmaktadır. Doğal kaynaklarımızın ve bu topraklarda yaşayan tüm canlıların da geriye dönüşü olmayacak bir şekilde yok edilmesine karşıyız. Ayrıca hukuksuz kamulaştırmalar yalnızca Çeşme'deki RES’ler için değil Karaburun hatta tüm yarımada için de söz konusu.

Türkiye, AKP hükümeti süresince hukuksuz kamulaştırmalar ülkesi haline geldi. Artık bir evimiz var, emekliliğimizi geçirebileceğimiz ya da ekip biçerek karnımızı doyurabildiğimiz bir tarlamız var diyerek geleceğe güvenle bakamayacağız. Bir gün "acil kamulaştırma" kararını elimize almamız mümkün."

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'da prensip olarak rüzgâr güllerine karşı olmadıklarını yerleşim alanlarına yakın, tarım alanı ve orman alanı içine yapılmasına karşı olduklarını açıkladı.