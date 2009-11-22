'Resimli uyarı' başlıyor

T24 -

14 uyarı resmi

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Başkanı Mehmet Küçük'ten alınan bilgiye göre, belirlenen takvim uyarınca, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren Türkiye'de üretilen ya da ithal edilen bütün sigara paketlerinde uyarı resimleri yer alacak.Yeni uygulama için firmalara, 1 yıllık geçiş dönemi süresi tanınacak. 31 Aralık 2009 tarihine kadar üretilen ve sadece yazılı uyarıların yer aldığı paketler, 1 Ocak-30 Haziran 2010 tarihleri arasında piyasaya verilebilecek. Eski paketler, 30 Haziran 2010'dan itibaren ise hiçbir şekilde piyasaya sürülemeyecek. Bu dönemde sadece baş bayii ve bayiler, ellerindeki sigaraların satışını yapacak. Bu şekilde, 2010 yılı içerisinde bir yandan firmaların yeni ürettiği resimli paketler piyasada bulunacak, diğer yandan da stoklardaki sigaralar eritilecek. Takvime göre, 1 Ocak 2011'den itibaren piyasada tek bir uyarı resmi olmayan sigara paketi kalmayacak.Birleşik uyarıda TAPDK'nın daha önce belirlediği 14 resim ve yazı, piyasaya arzına izin verilen dumansız tütün mamulleri dışındaki bütün ürünlerin en çok görülebilen geniş ön yüzeyine kapak açım ya da bandrol bitim noktasından başlamak üzere yerleştirilecek.En çok görülebilen geniş ön yüzey, önden açılan sert paketlerde paketin açıldığı yüzeyi, yumuşak paketlerde ise en çok görülebilen yüzeylerden herhangi birini ifade edecek.Birleşik uyarılar, tütün mamulleri paketlerinin en çok görülebilen geniş ön yüzeyinde dönüşümlü olarak bulunacak ve sınır çizgisi ile birlikte toplam yüzeyin en az yüzde 65'ini kaplayacak.Yer aldığı yüzeyde paketin açılması ile zarar görmeyecek şekilde yerleştirilecek birleşik uyarılardaki metinler, Türkçe olarak yazılacak, yabancı terimlere yer verilmeyecek, helvetica yazı tipiyle basılı olacak, ilk harf hariç küçük harf kullanılacak.Araştırmalar, uyarıcı resim uygulamasının, sigarayı bırakmada yüzde 20 oranında etkili olduğunu ortaya koyuyor.