Resimlerinin tuvali insan vücudu!

ABD'li sanatçı Craig Tracy'nin tuvali insan vücudu. Su bazlı olan ve yıkanınca çıkan boyalar vücuda zarar vermiyor
İnsan bedeninin çok estetik olduğunu ve kâğıt ya da düz zemin yerine
girintili çıkıntılı bu zeminde çalışmanın işiyle ilgili farklı imkânlar
tanıdığını söyleyen Tracy, renklerin de vücuda tüm gerçekliğiyle daha
rahat yansıtılabileceğine inanıyor. Leoparlar, kelebekler, okyanus ve
doğanın diğer parçaları en büyük ilham kaynağı. 42 yaşındaki sanatçı
çalışırken su bazlı boya kullanıyor ve bu boyanın vücuda hiçbir şekilde zarar vermediğini
vurguluyor. Modellerse en çok birer dövme gibi duran boyanın yıkanınca
çıkmasından üzüntü duyuyor. New Orleans’lı sanatçı gerçek gibi duran
resimlerini yapmak için modellerini de özenle seçiyor.