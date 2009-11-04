Resimlerinin tuvali insan vücudu!

İnsan bedeninin çok estetik olduğunu ve kâğıt ya da düz zemin yerine girintili çıkıntılı bu zeminde çalışmanın işiyle ilgili farklı imkânlar tanıdığını söyleyen Tracy, renklerin de vücuda tüm gerçekliğiyle daha rahat yansıtılabileceğine inanıyor. Leoparlar, kelebekler, okyanus ve doğanın diğer parçaları en büyük ilham kaynağı. 42 yaşındaki sanatçı çalışırken su bazlı boya kullanıyor ve bu boyanın vücuda hiçbir şekilde zarar vermediğini vurguluyor. Modellerse en çok birer dövme gibi duran boyanın yıkanınca çıkmasından üzüntü duyuyor. New Orleans’lı sanatçı gerçek gibi duran resimlerini yapmak için modellerini de özenle seçiyor.