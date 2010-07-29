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Yaşam

Resim öğretmeni atanamadı şimdi taş ustalığı yapılıyor

Okuduğu sırada birçok birincilik ödülü alan, kişisel sergiler düzenleyen resim öğretmeni bir türlü atanamayınca Edirne'de ustalığı yapıyor.

29 Temmuz 2010 03:00

T24 - Okuduğu sırada birçok birincilik ödülü alan, kişisel sergiler düzenleyen resim öğretmeni bir türlü atanamayınca yaşadığı Diyarbakır'dan çalışmak için Edirne'ye geldi. Resim öğretmeni, şimdi geçimini sağlamak için taş ustalığı yapıyor.



3 yıl önce üniversiteden mezun oldu, ama bir türlü ataması yapılmadı.

O, ataması yapılana kadar geçimini sağlamak için taş ustalığı işi yapıyor.

28 yaşındaki Kadri İşgören, Fırat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

O da binlerce öğretmen adayı gibi, 3 yıldır atamasının yapılmasını bekliyordu.

Belediyede iş buldu...

Diyarbakır'da yaşayan İşgören, ataması yapılmayınca çalışmak için Edirne'ye gitti. Okula başlamadan önce taş ustalığı yapan genç öğretmen, burada belediye için yol düzenlemesi yapan bir firmada iş buldu.

Okulda birçok birincilik ödülü alan İşgören, bir okula atanıp yeniden başarılı günlerine dönmek istiyor.

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