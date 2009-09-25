Resepsiyonda Erdoğanlara sıcak karşılama

New York'taki temaslarını tamamlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi'nin yapıldığı Pittsburgh kentine geçti. Başbakan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama'nın verdiği resepsiyona katıldı.







G-20 Zirvesi için Pittsburgh'a geçen Başbakan Erdoğan, zirve öncesinde ABD Başkanı Barack Obama ve eşinin liderlere verdiği resepsiyona katıldı.

Başbakan resepsiyona eşi Emine Erdoğan ile birlikte gitti.

Emine Erdoğan resepsiyonda beyaz elbise üzerine taşlı siyah bir hırka giymişti. Emine Erdoğan takı olarak da siyah bir kolyeyi tercih etti.

Obama çifti Erdoğanları da kapıda karşıladı.

Obama ve Erdoğan önce eşleriyle birlikte basına fotoğraf verdi. Ardından gazetecilerin karşısına iki lider geçti.

Obama, Erdoğan'a, "Sizi gördüğüme sevindim" derken, Erdoğan da memnuniyetini bildirdi.

Emine Erdoğan ile Michelle Obama da görüntü alınırken ayaküstü kısa bir sohbet yaptı.

Bu arada, Obama çifti resepsiyona gelen ülke liderlerini karşılarken, zaman zaman yağmur nedeniyle içeriye girip çıkmak zorunda kaldı.

Resepsiyonun ardından heyet başkanları Obama'nın verdiği çalışma yemeğine geçtiler.