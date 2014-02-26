Renzi'nin sınavı başlıyor



"Subito" yani "hemen" Matteo Renzi'nin en sevdiği sözcüklerden biri. İtalya'nın şimdiye dek gördüğü en genç başbakan olan Renzi her ay yeni bir reform sözü verdi. Bunun nasıl yapacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Renzi selefi Enrico Letta'yla aynı koalisyon ortaklarına sahip ve bunlar 39 yaşındaki Renzi'nin hızlı temposundan pek de hoşnut değil. Zira şimdiye dek ne seçim reformu, ne kamu idaresiyle ilgili yeniden yapılanmalar, ne de çığırından çıkmış haldeki bürokrasiyi düzeltmek için gerekli olan adımlar atılabilmişti.

İtalyan basını şüpheci yaklaşıyor

İtalyan basını ise kabine üyelerini siyasi deneyiminin yeterli olmaması nedeniyle eleştiriyor. Milano'da yayımlanan Corriere della Sera gazetesine göre kabinede tüm yükü Matteo Renzi sırtlanıyor. Turin'de yayımlanan La Stampa gazetesi ise hükümetin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük ekonomik krizi kontrol altına alabileceğinden pek emin değil.

Vatandaşların en sık sorduğu soru ise Renzi'nin yönetimi altında gerçekten neyin değişeceği. Kimi İtalyanlar, Renzi'nin, Letta ile aynı siyaseti temsil ettiğini ve sadece yeni bir yüz olduğunu düşünürken, kimileri de Renzi'nin seçimle işbaşına gelmemiş olmasından şikayetçi.

'Seçimle işbaşına gelmedi'

Renzi'nin hükümeti İtalyanların seçimle başa gelmeyen üçüncü hükümeti. Başbakanın kim olacağına Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'nun karar vermesi sıklıkla eleştirilen noktalardan biri. Kasım 2011'de Mario Monti yine halk tarafından seçilmemiş olan kabinesini ülkeyi ekonomik krizden kurtarmak amacıyla uzmanlardan oluşturmuştu.

2013 Şubatında yapılan genel seçimler sonrasında haftalar boyunca hükümetin kurulamamasının ardından Cumhurbaşkanı Napolitano, hükümeti kurma görevini Enrico Letta'ya vermişti. Yine Napolitano'nun görevlendirdiği Matteo Renzi ise yasama döneminin sonuna kadar başbakanlığı sürdürmeyi hedefliyor.

Ancak yapılan anket sonuçlarına göre İtalyan halkının büyük bölümü sonbaharda erken seçimlere gidilmesini istiyor. Renzi'nin partisi Demokrat Parti içinde de erken seçim isteyen politikacılar bulunuyor.

Demokrat Partili milletvekili Pippo Civati, Renzi'nin siyasi programını sağın talepleri uyarınca gerçekleştirdiğini savunarak merkez sol Demokrat Parti'nin sağa kaymasından endişe ettiğini belirtiyor. Civati'ye göre yeni başbakandan bu nedenle en çok Silvio Berlusconi hoşnut.