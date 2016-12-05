'Renzi her şeyi istiyordu, her şeyi kaybetti'

İtalyan gazeteleri, istifasını açıklayan Başbakan Matteo Renzi'nin dün yapılan referandumda aldığı yenilgiyi değerlendirdi. Muhalif Il Fatto Quotidiano gazetesi "Anayasa Renzi'yi 59'a 41 yendi" manşetini attı ve Renzi için "Her şeyi istiyordu, her şeyi kaybetti" ifadesini kullandı.

Corriere della Sera gazetesi, "Renzi, kendisinden duyulan memnuniyeti abarttı, toplumsal rahatsızlığı ise hafife aldı" diye yazdı.

Gazetede başka bir yorumda da referanduma katılım oranının (yaklaşık yüzde 65) İtalya için oldukça yüksek olduğuna dikkat çekerek, bunu "demokrasinin canlı olduğunun kanıtı" olarak değerlendirdi.

La Repubblica ise "Başbakan, anayasal referandumu kendisi hakkında bir halk oylamasına dönüştürmek gibi talihsiz bir fikre kapıldı. Yeniden taç giymeyi, Mayıs 2014'teki AB seçimlerinin sonucunun tekrarlanmasını umuyordu. Batı demokrasilerinde, 1000 günlük iktidarın ardından böyle bir oylamadan sağ çıkabilecek hükümet olmadığını hesap edemedi. Merkel bile böyle bir oylamadan zaferle çıkamazdı" diye yazdı.

Gazete, "Hayır" kampanyasının başrolündeki popülist 5 Yıldız Hareketi'nin ise zafer kazandığını vurguladı.

La Repubblica gazetesi ayrıca, sonuçların merkez soldaki iktidar partisinde (Demokratik Parti) bir iç çatışmaya neden olacağını, merkez sağda ise eski başbakan Silvio Berlusconi'nin "geri dönüş" yaptığını kaydetti.

La Stampa gazetesi ise referandum sonuçlarını "sistem karşıtı bir oy" olarak değerlendirdi ve bunu "artık liderlere inanmayan halkın zaferi" olarak yorumladı.

Berlusconi ailesine ait Il Giornale gazetesi ise katılım oranının yüksek olmasından hareketle "Tüm ülke hükümete isyan etti" diye yazdı. Il Giornale, sonuçları "Berlusconi'nin intikamı" olarak nitelendirdi.

Sağ kanattaki Libero da baş sayfasından "Renzi valizini hazırlıyor" manşetinin altına, "Başbakanın ülkeyi yönetmeyi hak etmeyen bir canavar olduğunu düşünenler kazandı" diye yazdı.

İtalya'da halk dün yapılan referandumda hükümetin önerdiği anayasa değişikliği paketini yaklaşık yüzde 59 oyla reddetti.

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre "Evet" oyları, ülkede 20 bölgesinin yalnızca 3'ünde (Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia Romanga) çoğunluktaydı.

Yurtdışında yaşayan İtalyan seçmeni de büyük oranda "Evet" oyu kullandı,

Türkiye'deki İtalyan vatandaşları referandumda yaklaşık yüzde 60 "Evet" dedi. Ancak "Evet" ve "Hayır" oylarının başa baş gitmesi durumunda Renzi'nin güvencesi olarak görülen yurtdışı oyları da sonucu değiştirmeye yetmedi.

Kampanya sürecinde verdiği sözü tutararak "Hayır" sonucu çıkması üzerine istifasını açıklayan Başbakan Matteo Renzi'nin bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sunması bekleniyor.

Renzi'nin Demokratik Parti liderliğinden de ayrılıp politikadan tamamen çekilip çekilmeyeceği ise henüz belirsiz.