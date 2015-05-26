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Reno işçisi 11 gün sonra ilk kez fabrika dışına çıktı

İşci temsilcileri ile görüşen işçiler, eylemlerini fabrika dışında arkadaşlarıyla sürdüreceklerini açıkladılar

26 Mayıs 2015 20:03

Bursa'da, Oyak Renault Fabrikası'nda işçi ve işveren arasındaki görüşmeler devam ederken, 15 Mayıs gününden bu yanan fabrika içerisinde iş bırakma ve işyerinden ayrılmama eylemi yapan 250 işçi bugün fabrikadan dışarı çıktılar. İşci temsilcileri ile görüşen işçiler eylemlerini fabrika dışında arkadaşlarıyla sürdüreceklerini açıkladılar.

Bu arada Fransa'dan gelen Renault yöneticileri ile işçi temsilcileri ve avukatları bugün de bir araya geldi. Birçok konuda anlaşan tarafların, işçilere çalıştıkları süre içerisinde saat başına verecekleri ücret konusundaki krizi aşmak için görüştükleri öğrenildi.

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