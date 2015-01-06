Rennan Pekünlü'ye destek veren öğrenciye soruşturma

Üniversitede türban yasağını uyguladığı gerekçesi ile hapis cezasına çarptırılan Prof. Dr. Rennan Pekünlü için Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü önünde basın açıklaması yapan E.Ü Eczacılık Fakültesi öğrencisi ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İzmir İl Başkanı Meltem Ayvalı’ya rektörlük tarafından disiplin soruşturması açıldı.

Rennan Pekünlü'nün 26 Kasım 2014 tarihinde önceden eğitim verdiği Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü önünde Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu ve Türkiye Gençlik Birliği tarafından, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Ege Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, Genel Sağlık-İş, Vardiya Bizde, TÜMÖD, İzmir Barosu ve Eğitim-İş gibi kurumlarında desteği ile bir basın açıklaması düzenledi.



Açıklama yapıldıktan bir süre sonra, açıklamayı gerçekleştiren E.Ü Eczacılık Fakültesi öğrencisi ve TGB İzmir İl Başkanı Meltem Ayvalı’ya rekötürlük tarafından disiplin soruşturması açıldı.



gazetekritik.com'un haberine göre, Rennan Pekünlü’ye yapılanların laikliğe bir saldırı olduğunu belirten Meltem Ayvalı’nın o gün ki konuşması şu şekilde;



"Rennan Hocamıza verilen ceza, onun şahsında Atatürk devrimlerine, laikliğe, aydınlanmaya ve bilime verilmiştir. Gerici iktidar, F tipi çete ve yandaş basın eliyle hocamıza kumpas kurulmuştur. Bu kumpası kuranlar ve kurulmasına göz yumanlar hesap vermelidir.Bunun için tüm gücümüzle savaşacağız ve gericiliğin üzerine yürüyeceğiz. Rektör Candeğer Yılmaz’a soruyoruz, Anayasa’nın iptal edilmiş maddesini yürürlükteymiş gibi göstererek, öğretim üyelerini Anayasa’ya aykırı olarak suç işlemeye teşvik etmiş olmuyor musunuz? E.Ü. Rektörünü basında yer alan sahte türban genelgelerini açıklamaya çağırıyoruz. Eğer bir açıklama yapılmazsa rektör istifa etmelidir."