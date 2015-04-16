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Rennan Pekünlü tahliye oldu

Başörtülü öğrencilerin şikayeti üzerine 'öğrenim özgürlüğünü engellediği' gerekçesiyle tutuklanan Pekünlü tahliye edildi

16 Nisan 2015 16:44

İzmir Ege Üniversitesi'nde, başörtülü öğrencilerin şikayeti üzerine 'öğrenim özgürlüğünü engellediği' gerekçesiyle aldığı 2 yıl 1 aylık cezası Yargıtay tarafından onanınca 27 Kasım'da cezaevine giren Prof. Dr. Renan Pekünlü, tahliye oldu.

Prof. Dr. Rennan Pekünlü sabah saatlerinde tahliye edildi.

Banu Şen'in Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, Pekünlü'nün avukatı Murat Fatih Ülkü, "Bugün öğlen tahliye olmasını bekliyorduk. Cezaevi çıkışı 14.00'te etkinlik olacaktı. Ancak sabah erken bulunduğu Foça Cezaevi'nden salıverilmiş. Etkinlik yapılacak ancak henüz yeri belli değil" dedi.

Bu arada bugün saat 18’de İzmir Barosu’nda 8. Üniversite kurultayı adına EGÖDER Rennan Pekünlü’ye yılın direnen bilim insanı ödülünü verecek.

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