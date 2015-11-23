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Ekonomi
Deutsche Welle

Renminbi rezerv para olmaya yaklaşıyor

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin, ihracatın da şampiyonu. Çin yönetimi Renminbi’yi de dünyanın önemli paraları arasına yerleştirmeye çalışıyor.

23 Kasım 2015 20:23


Bir yıldır Frankfurt’ta ticari işlemlerin Çin parasıyla yapılabildiği bir banka faaliyet gösteriyor. Euro Bölgesi’nin ilk kliring bankası şirketlere zaman ve masraftan tasarruf etme imkanı sağlıyor. Amaç, ticareti arttırmak. Renminbi hesabı açan şirketlerin sayısı bini aşıyor.

Erhard Büchel 30 yıldır Çin’den bisiklet parçaları ithal ediyor. Şimdiye kadar sadece dolarla ödeme yapabildiği için kur riski işini zorlaştırıyordu.

Doğrudan Çin parasıyla ödeme

Birkaç aydır ödemelerini Frankfurt’taki Bank of China’daki hesabından ve Renminbi ile yapabiliyor. Alman işadamı Çin ile iş yapan şirketlere doğrudan Çin parasıyla ödeme yapmalarını tavsiye ediyor.

“İlerde Renminbi normal para birimleri arasında yer alacak. Amerikan ve İngiliz paralarıyla farkı olmayacak Güçlü bir para birimi olacak.”

Frankfurt'taki kliring şubesi bir yıldır müşterilerine Renminbi ile ödeme yapma imkanı sunuyor. Şimdiye kadar sadece Hong Kong üzerinden yapılabilen havaleler küçük ve orta ölçekli şirketlere pahalıya gelmekteydi.

'Yükselişi durdurmak artık mümkün değil'

Ancak bu imkandan yararlanan Alman şirketlerinin sayısı henüz oldukça az. Çin bankasının bu kadar az müşteri çekmesi beklenmiyordu. Bunun bir nedeni de Çin’in büyüme hızının düşmesi olabilir.

Uzmanlar ise Çin para biriminin yükselişini durdurmanın artık mümkün olmadığını söylüyorlar. Renminbi kullanan şirket sayısının zamanla artması bekleniyor.

Çünkü Çin hem dünyanın ikinci büyük ekonomisi hem de ihracat birincisi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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