T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Renkli rüyaların sırrı, renkli televizyon yayınında

Yapılan bir araştırmaya göre, renkli televizyon döneminde büyüyenler rüyalarını renkli görüyor.

20 Ekim 2008 03:00

Siyah-beyaz televizyon döneminde büyüyenler, rüyalarını da siyah-beyaz görüyormuş. Siyah-beyaz filmler ve televizyon seyrederek büyüyen 55 yaş üzerindekilerden oluşan bir grupla renkli televizyon ve film döneminde büyüyen 25 yaşın altındaki bir grupla yapılan araştırmaya göre, birinci grubun rüyalarını da ‘renksiz’ görme olasılıkları artıyor. Renkli televizyon ve filmler seyrederek büyüyen ikinci gruptakilerse renkli rüya görmeye daha meyilli.

Kokular rüyaları etkileyebilir

Araştırmayı kaleme alanlar, rüyaların renkli mi, renksiz mi olduğuna dair on yıllardır yapılan tartışmaya da son verilmesi gerektiğini söylüyor. 20. yüzyılın ilk yarısındaki çalışmalarda, rüyaların çoğunun siyah-beyaz olduğu iddia edilmişti. 1960’larda ve daha sonraysa rüyaların yüzde 80’inde biraz renk bulunduğu öne sürülmüştü. Bu dönemin siyah-beyaz televizyondan renkliye geçiş dönemi olduğundan hareketle, televizyonun rüyaları etkilediği sonucu çıkarıldı. Araştırmalar arasındaki farklılık, kesin sonuçlar ortaya konulmasını engelledi.

Dundee Üniversitesi’nden Eva Murzyn’in yaptığı son araştırmada, yarısı 25 yaşın altında yarısı 55 yaşın üstünde 60 kişiye rüyalarının rengi ve çocukluklarında film ve TV seyretme alışkanlıkları soruldu. Sonuçta, 25 yaş altındakilerin yüzde beşinden azının rüyalarının siyah-beyaz olduğu, çocukluklarında renkli TV ve film izleyebilenlerin de sadece yüzde 7,3’ünün siyah-beyaz rüya gördüğü ortaya çıktı. Çocukluklarında siyah-beyaz filmler seyredenlerinse daha çok siyah-beyaz rüya gördükleri belirlendi.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24