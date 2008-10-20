Renkli rüyaların sırrı, renkli televizyon yayınında

Araştırmayı kaleme alanlar, rüyaların renkli mi, renksiz mi olduğuna dair on yıllardır yapılan tartışmaya da son verilmesi gerektiğini söylüyor. 20. yüzyılın ilk yarısındaki çalışmalarda, rüyaların çoğunun siyah-beyaz olduğu iddia edilmişti. 1960’larda ve daha sonraysa rüyaların yüzde 80’inde biraz renk bulunduğu öne sürülmüştü. Bu dönemin siyah-beyaz televizyondan renkliye geçiş dönemi olduğundan hareketle, televizyonun rüyaları etkilediği sonucu çıkarıldı. Araştırmalar arasındaki farklılık, kesin sonuçlar ortaya konulmasını engelledi.Dundee Üniversitesi’nden Eva Murzyn’in yaptığı son araştırmada, yarısı 25 yaşın altında yarısı 55 yaşın üstünde 60 kişiye rüyalarının rengi ve çocukluklarında film ve TV seyretme alışkanlıkları soruldu. Sonuçta, 25 yaş altındakilerin yüzde beşinden azının rüyalarının siyah-beyaz olduğu, çocukluklarında renkli TV ve film izleyebilenlerin de sadece yüzde 7,3’ünün siyah-beyaz rüya gördüğü ortaya çıktı. Çocukluklarında siyah-beyaz filmler seyredenlerinse daha çok siyah-beyaz rüya gördükleri belirlendi.