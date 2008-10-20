Renkli rüyaların sırrı, renkli televizyon yayınında

Siyah-beyaz televizyon döneminde büyüyenler, rüyalarını da siyah-beyaz görüyormuş. Siyah-beyaz filmler ve televizyon seyrederek büyüyen 55 yaş üzerindekilerden oluşan bir grupla renkli televizyon ve film döneminde büyüyen 25 yaşın altındaki bir grupla yapılan araştırmaya göre, birinci grubun rüyalarını da ‘renksiz’ görme olasılıkları artıyor. Renkli televizyon ve filmler seyrederek büyüyen ikinci gruptakilerse renkli rüya görmeye daha meyilli.
Kokular rüyaları etkileyebilir
Araştırmayı kaleme alanlar, rüyaların renkli mi, renksiz mi olduğuna dair on yıllardır yapılan tartışmaya da son verilmesi gerektiğini söylüyor. 20. yüzyılın ilk yarısındaki çalışmalarda, rüyaların çoğunun siyah-beyaz olduğu iddia edilmişti. 1960’larda ve daha sonraysa rüyaların yüzde 80’inde biraz renk bulunduğu öne sürülmüştü. Bu dönemin siyah-beyaz televizyondan renkliye geçiş dönemi olduğundan hareketle, televizyonun rüyaları etkilediği sonucu çıkarıldı. Araştırmalar arasındaki farklılık, kesin sonuçlar ortaya konulmasını engelledi.
Dundee Üniversitesi’nden Eva Murzyn’in yaptığı son araştırmada, yarısı 25 yaşın altında yarısı 55 yaşın üstünde 60 kişiye rüyalarının rengi ve çocukluklarında film ve TV seyretme alışkanlıkları soruldu. Sonuçta, 25 yaş altındakilerin yüzde beşinden azının rüyalarının siyah-beyaz olduğu, çocukluklarında renkli TV ve film izleyebilenlerin de sadece yüzde 7,3’ünün siyah-beyaz rüya gördüğü ortaya çıktı. Çocukluklarında siyah-beyaz filmler seyredenlerinse daha çok siyah-beyaz rüya gördükleri belirlendi.(AA)