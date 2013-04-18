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Sağlık

Renkli lensler de reçeteyle satılacak

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu numarasız renkli lenslerin satışının nasıl ve nerede yapılacağına açıklık getiren genelge yayımladı

18 Nisan 2013 14:35

Sağlık Bakanlığı, renkli lenslerin de numaralı lensler gibi reçeteyle satılması konusunda yeni bir karar aldı. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Saim Kerman, numarasız renkli lenslerin satışının nasıl ve nerede yapılacağına açıklık getiren genelge yayımladı.

Optisyenlikle ilgili hususların, Optisyenlik Hakkında Kanun ve Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik ile düzenlendiği anımsatılan genelgede, söz konusu Kanun'da optisyenlerin, yalnız koruyucu gözlükleri, güneş gözlüklerini ve göz hastalıkları uzmanı tabiplerce verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini ve gözlük çerçevelerini satabilmelerine izin verildiği vurgulandı.

Star'da yer alan habere göre, kanunla optisyenlerin, reçetesiz numaralı gözlük camı satmaları, vermeleri veya tavsiye etmelerinin, otorefroktometre ve keratometre gibi bilgisayarlı aletlerle olanlar da dahil her nevi göz ve görme muayene ve testleri yapmalarının veya müesseselerinde bu işlere yarayan her türlü aletleri ve cihazları bulundurmalarının yasaklandığına dikkat çekildi.

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