Renkli beslen, uzun yaşa

Sebze ve meyvelerin o göz alıcı, canlı renklere sadece güzel görünmek için mi büründüğünü sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Her rengin bir adı ve dahası sağlığa çok önemli yararı var… İşte sebzelere, meyvelere renklerini veren maddeler ve faydaları…



Yeşil = Lutein



Lutein nedir?

Yeşil renkli bitkilerde bulunan bir pigment... Aslında rengi sarı, ama daha çok yeşil renkli sebzelerde bulunuyor ve onlardaki klorofil maddesiyle birleştiği için yeşil görünüyor.



Faydaları:

Güçlü bir antioksidan olan lutein, hücreleri serbest radikallerin olumsuz etkilerinden koruyor. Katarakt gibi çeşitli göz hastalıklarına karşı savaşıyor. Toksinlerden arındırıcı özelliği var.

Karaciğerin salgıladığı faydalı enzimlerin miktarını artırıyor. Kanser ve kalp hastalıklarından da koruduğu söyleniyor.



Hangi meyve ve sebzelerde var?

Kabak, salatalık, bezelye, kivi, kıvırcık salata, ıspanak, bakla, avokado, brokoli, lahana, Brüksel lahanası



Günde kaç porsiyon yemeli?

2 porsiyon olarak tüketilmeli.

1 porsiyon değeri; 1 kâse kabak veya bezelye veya ıspanak, 5 yemek kaşığı bakla, 1,5 adet kivi, 1 tabak Brüksel lahanası veya lahana veya kıvırcık veya brokoli



Turuncu = Beta karoten



Beta-karoten nedir?

Beta-karoten vücudumuz için çok önemli olan A vitaminin yapı taşı, yani aldığımız beta-karoten vücudumuzda A vitaminine dönüştürülüyor.



Faydaları:

Araştırmalar kanser, damar sertliği ve katarakt gibi hastalıkları önlediği yönünde sonuçlar veriyor. Sağlıklı gözler ve sağlıklı bir cilt için bol miktarda beta-karoten almak gerekiyor. Ayrıca, güçlü bir antioksidan olduğu için hücreleri erken yaşlanmadan koruyor.



Hangi meyve ve sebzelerde var?

Kayısı, kavun, havuç, mango, balkabağı... Limon, portakal, armut, mandalina, greyfurt



Kaç porsiyon yemeli?

Günde 1 porsiyon olarak tüketmek yeterli.

1 porsiyon değeri; 4 taze veya kuru kayısı, 1 dilim kavun, 1 orta boy havuç, 1 mango, 3 kibrit kutusu kadar kesilmiş balkabağı



Mor = Antosiyanin



Antosiyanin nedir?

Antosiyanin kırmızı-mor renkli sebze ve meyvelerde ayrıca tüm mor çiçeklerde; sonbaharda görülen morumsu yapraklı ağaçlarda bulunan, renk verici bir maddedir.



Faydaları:

Antosiyanin içeren mor renkli besinler çok güçlü antioksidan içerir, yani hücre yaşlanmasını önleyici özelliklere sahiptirler. Sağlıklı dokuları ve hücreleri korur böylece kanser ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltırlar.



Hangi meyve ve sebzelerde var?

Patlıcan, böğürtlen, kokulu üzüm, kırmızılâhana, mürdüm eriği, pancar, kırmızıturp



Günde kaç porsiyon yemeli?

2 porsiyon olarak tüketilmeli. 1 porsiyon değeri; 1 kâse kırmızılâhana, 4 mürdüm eriği, 1 salkım üzüm, 1 kâse böğürtlen, 1 tabak pişmiş patlıcan yemeği



Beyaz = Alisin



Alisin nedir?

Alisin, özellikle sarımsakta yoğun olarak bulunan bir çeşit tiyosülfanattır. Sarımsağın ezilmesiyle açığa çıkıyor. Önemli bir özelliği de kokusu…



Faydaları:

Çok güçlü anti bakteriyel özellikler içeren alisin, pek çok enfeksiyon üzerinde de etkilidir.

Alisinin yanı sıra “şavanoid” olarak adlandırılan diğer faydalı maddeleri de içeren beyaz renkli besinler, çeşitli hastalıklara ve tümörlere karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor.



Hangi meyve ve sebzelerde var?

Pırasa, turp, sarımsak, mantar, soğan, kereviz



Günde kaç porsiyon yemeli?

1 porsiyon olarak tüketilmeli.

1 porsiyon değeri; 1 orta boy kuru soğan, 1 kâse doğranmış taze mantar, 2 adet turp, 1 büyük boy kereviz



Kırmızı = Likopen



Likopen nedir?

Likopen kırmızı sebze ve meyvelerde doğal alarak bulunan karoten familyasına ait kırmızı renkli bir pigment.



Faydaları:

Araştırmalar, likopenin kansere karşı güçlü bir savunucu olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, özellikle prostat ve göğüs kanserinden korunma için likopen içeren besinlerin tüketilmesini tavsiye ediyor. Likopenin bir özelliği de, faydalarının pişirilince artması.



Hangi meyve ve sebzelerde var?

Domates, karpuz, nar, çilek, kırmızıbiber



Günde kaç porsiyon yemeli?

Kırmızı sebze meyvelerden 4 porsiyon olarak yemek likopen gereksinimini karşılayabilir.

1 porsiyon; 1 orta boy domates, 2 parmak kalınlığında kesilmiş karpuz, 1/2 orta boy nar ve 15 adet çilek anlamına geliyor.





(Kaynak: Formsante)