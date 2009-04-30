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Sağlık

Renkleri ne zaman öğrenmeli?

Soru: Merhaba. 18 aylık oğlum var. Şekiller, renkler vs gibi şeyleri öğrenmeye başlaması için hangi dönem daha uygun?

30 Nisan 2009 03:00

Soru: Merhaba. 18 aylık oğlum var. Şekiller, renkler vs gibi şeyleri öğrenmeye başlaması için hangi dönem daha uygun? Şimdiden zihnini yormak istemiyorum nasıl olsa yaşam içinde bunları öğrenecek. Sabırsız davranıp hemen başlamalı mı yoksa olayı akışına mı bırakmalı? Sizce en uygun dönem ne zaman?

Gönderen: Şehnaz A.

Cevap

Sayın Şehnaz Hanım,

Oğlunuzun şekil ve renkleri öğrenmeye başlaması için uygun zamanın ne zaman olduğunu merak ediyorsunuz. Çocuklar doğdukları andan itibaren çevreleriyle ilgilenmeye, etraflarında olup bitenleri anlamlandırmaya başlarlar. Öğrenme içgüdüleri onları sürekli keşfetmeye ve yeni şeyler öğrenmeye sürükler. Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren öğrenmeye başlarlar ve öğrenme hayat boyu sürer. Eğer çocuğunuzun vereceğiniz bir bilgiyi almaya hazır olduğunu düşünüyorsanız başlamak için doğru zaman o zaman olacaktır. Amcak oğlunuzu çok fazla zorlamadan, gelişimsel özelliklerini dikkate alarak, günlük yaptığınız aktiviteler içersinde öğrenmesini destekleyebilmeniz önemlidir.

Oğlunuzun renkler, şekiller gibi kavramları öğrenmesine yardımcı olabilmek adına;

 Birlikte çarşıya, pazara, ya da parka gidebilir, orda gördüğünüz şeyler/kişiler hakkında konuşabilirsiniz. Markette ya da pazardayken gördüğünüz sebzelerin/meyvelerin renkleri hakkında konuşabilirsiniz. Örneğin, “kocaman yeşil bir elma” ya da “kırmızı biber” “yeşil biber” diye sayabilirsiniz.

 Yolda yürürken gördüğünüz taşıtların renklerini sayabilirsiniz. Etrafınızdaki insanların giysilerinin renkleri hakkında da konuşabilirsiniz.

 Çocuğunuzun üstünü giydirirken farklı renkleri olan giysiler arasından seçim yapmasını isteyebilirsiniz: “siyah pantolonunu mu giymek istersin yoksa yeşil olanı mı? gibi.

 Yemek yerken masadaki yemeklerin renkleri hakkında konuşabilirsiniz. “yeşil marul, beyaz pilav” gibi.

 Evde otururken etrafınızda gördüğünüz nesnelerin şekilleri hakkında konuşabilirsiniz. Örneğin, “kare televizyon, dikdörtgen masa” gibi.

Bunun gibi günlük hayatınızdaki anları çocuğunuz için öğrenme fırsatlarına dönüştürebilirsiniz. Oyun haline dönüştürülen bu zamanlarda oğlunuz bir yandan keyif alırken bir yandan da renkleri/şekilleri öğrenmeye başlayacaktır.

Oğlunuzla birlikte mutluluklar dileriz.

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