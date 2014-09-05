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Yaşam

Renkler hayatımızı nasıl etkiliyor?

Her renk insan psikolojisini doğrudan etkiler. Ve herbirinin farklı bir anlamı vardır. İşte renklerin dili

05 Eylül 2014 17:10

Renklerin insan psikolojisi üzerine etkisi ve her rengin birbirinden farklı anlamı var.  Dünyadaki ünlü gıda firmalarının hepsinin logosunun kırmızı olduğunun farkında mısınız? Ya da taksilerin neden sarı olduğunu? 

CNN Türk'te yer alan habere göre, işte renkler ve özellikleri:

Kırmızı: Motivasyonu, enerji, coşku, yaşama sevincini, sıcaklık ve aşk duygularını, kan basıncını ve vücut ısısını harekete geçirir. Kırmızı, iştah açar. Dünyadaki ünlü gıda firmalarının hepsinin logosunun kırmızı olduğunu hayretle farkedeceksiniz.

Mavi: İç dinginliği, sevgi, huzur, sakinlik ve barış duygularını pekiştirir. Yüksek tansiyon ya da yüksek ateşte mavi kullanıldığı takdirde tansiyon ve ateşte düşme gözleniyor.

Beyaz: İstikrarı, devamlılığı ve temizliği simgeler. Yatak odaları ve ev eşyalarında beyazın kullanılması tavsiye ediliyor.

Mor: Dengeyi, kendine güveni, sakinleştirici ve dinlendirici duyguları pekiştirir.

Yeşil: Güvenin rengi. Bankaların logolarında en çok tercih ettikleri iki renkten biridir. Yatak odası için de rahatlatıcı bir renktir.

Pembe: Duygunun ve saf sevginin rengi. Hayallerin, korunma duygusunun pekişmesinde etkin.

Siyah: Güç ve bireysellik rengi. Hırs, inat ve muhalefet duygularında etkin. Bizde ve Batı'da siyah, matemi simgelerken Japonya'da mutluluğun simgesidir. Konsantrasyonu en çok getiren renktir. Einstein'in konsantre olabilmek için perdeleri siyah, gün ışığı olmayan bir odaya girip bu şekilde düşündüğü söylenir. Ancak yatak odasının baştan sona siyah ve kırmızı renklerle dekore edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuluyor. Çünkü bu renkler bir süre sonra ruh dengenizi bozuyor ve depresif bir ruh haline sahip olmanıza neden oluyor.

Sarı: Umut, ilham ve yöneticilik duygularını pekiştirir. Sarı aynı zamanda dikkat çekiciliğin ifadesidir. O yüzden tüm dünyada taksiler sarıdır. Dikkat çeksin ve geçici olduğu bilinsin diye.

Turuncu: Neşe verir. Dışa dönüklük, canlılık, heyecan, cinsellik duygularını harekete geçirir.

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