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Yaşam

Renk Ahenk Cihangir Fest 2008

10 Ekim 2008 03:00

11-18 Ekim tarihleri arasında Birmingham, Cenova, Münih, Sighisoara ve Viyana’dan gelecek sanatçılar, Cihangir sokaklarında gerçekleşecek Renk Ahenk Cihangir Fest2008’de ‘Avrupa’da Göç ve Yerel Kültür’ temasını yapıtlarıyla işleyecekler.

Cihangir Güzelleştirme Derneği, AB destekli MELT (Migration in Europe and Local Tradition) Projesi kapsamında önceki yıllarda yapılmış Cihangir Şenliği’ni bu defa uluslararası boyuta taşıyor. 7 gün boyunca 40’a yakın etkinlikle Cihangir, semtin, kentin hatta Avrupa’nın renklerini bir araya getirecek.


Kültürlerarası diyaloğu güçlendirmek ve uluslararası kültürel işbirliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen projede Cihangir, 80 yıllık tarihi ve kalabalık kadrosuyla Lusavoriç Korosu ile İstanbul’daki yabancılardan oluşan Koral İstanbul ve Üç Deniz Topluluğu’nun konserlerine ev sahipliği yapacak. ‘Cihangir’den Yüzler’ fotoğraf sergisi ile ‘Renklerin Sakinlik Hali: Cihangir’ mask sergisi ise festival boyunca açık olacak. Yerli ve yabancı akademisyen ve sanatçılar ‘Göç ve Yerel Kültür İlişkisi’ ile ‘Cihangir’e Yerel Tarih Müzesi Kazandırmak’ başlıklı panelde bir araya gelecekler. Hafta boyunca Cihangir ve Tarlabaşı’ndan çocuklar, yerli ve yabancı sanatçılarla çeşitli konularda çalışmalar yapacakları festivalde Cihangir Roma Bahçesi de sanat-tasarım ürünlerinin sergilendiği açık bir pazar kurulacak.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

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