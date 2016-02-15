Rengin öğretmenden ihtiyaç sahibi öğrenciler için #mutlulukkolileri kampanyası

Mardin'de ücretli öğretmenlik yapan Rengin Yavuz ve 3 arkadaşı sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında gönderilen okul malzemelerini Rengin öğretmen ve arkadaşları ihtiyacı olan köy okullarındaki yoksul öğrencilere dağıtıyor.

Radikal'de yer alan habere göre, Mardin Merkez Artuklu ilçesi Gökçe İlkokulu'nda 2 yıldan bu yana ücretli öğretmenlik yapan Rengin Yavuz, öğretmen arkadaşları Elif Arı, Şeha Keleş ve Pınar Keleş ile birlikte sosyal medyada, '#mutlulukkolileri' isimli kampanya başlattı. Boş zamanlarında sosyal medya üzerinden kampanyayı yürüten Rengin Yavuz, önce bölgedeki köylerde maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit etti. Öğrencilerin ihtiyaçlarını sosyal medya üzerinden duyuran genç öğretmen, gönderilecek kolilerin üzerine de 'Mutluluk kolisi' yazılmasını istedi. Kampanya ile bugüne kadar Mardin'in birçok okuluna 'Mutluluk kolisi' götüren Yavuz, bunun dışında da 10 öğrenciye eğitim alabilmeleri için gerekli eşyaları sağladı. Kampanya kapsamında bugüne kadar Van, İzmir, Kırıkkale gibi şehirlerden mutluluk kolisi gönderildiğini belirten Yavuz, sloganlarının ise, "Bir öğrenciye umut olmak isterim" olduğunu söyledi.

Çocuklardan kopamadı

Kampanya nedeniyle Mardin'de bulunan bir kargo şirketi ile anlaşan Rengin Yavuz, ücretsiz gönderilen kolileri alarak uzak köylere götürüp dağıtıyor. Son olarak Kızıltepe İlçesi'ne bağlı Kilimli Köyü'ne mutluluk kolilerini götüren Rengin öğretmen, buradaki çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı. Mutluluk kolilerindeki malzemeleri çocuklara dağıtan Yavuz, daha sonra öğrencilerle uzun süre oyun oynadı. Malzemelerin dağıtılmasının ardından köyden ayrılmak üzere yola çıkan Yavuz'a öğrenciler, uzun süre yürüyerek eşlik etti.

Çikolata gönderen bile oldu



Daha önce ÖSYM'nin sınav için dağıttığı kalemleri toplayıp öğrencilere dağıttıklarını belirten Rengin Yavuz, şunları söyledi:

"Arkadaşlarla birlikte 'Böyle bir kampanya başlatırsak nasıl olur?' diye düşündük. Hemen bir etkinlik sayfası kurduk. Önce çevremizden başladık ve mutluluk kolisi istedik. Bizden mutluluk kolisinin ne olduğunu sordular. 'Bir çocuğu ne mutlu ederse, mutluluk kolisi odur' dedik. Aklınıza gelecek herşey olabilir. Bir çocuğu mutlu edecek şeylerdi. Bir kargo şirketi ile anlaştık ve güzel tepkiler aldık. Amacımız daha çok yayılması. İnsanların artık seyirci koltuğundan kalkıp bize adım atmasını istiyoruz. Bir mutluluk var ortada. Bunun bir damla olarak düşüp okyanusa dönüşmesini istiyoruz. Bu en güzel çocukların yüreğinde olur. İstiyoruz ki; bu damlayı hep birlikte çocukların yüreğine verelim. Sonra bakalım dünya düzelecek mi, barış gelecek mi?Ama sadece oturarak olmuyor. Kampanya duyulunca öğretmenler bize ulaştı. Şimdi o talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Ama elimizde şu an koli yok. Bunu söylemek çok üzücü. O nedenle destek bekliyoruz. İnsanlar sadece sayfayı beğenip geçmesin. Küçük bile olsa, bir öğrencinin bile ihtiyacını karşılasa yeterli oluyor. Bize bebek, toka çikolata bile gönderenler oldu."