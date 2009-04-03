Rengârenk taşlarla bahar esintileri

Bahçede farklı uygulamalar denemekten korkmayın. Onu renkli taşlar, kayalarla canlandırmak istemez misiniz?



Güzel bir bahçe, hiç şüphesiz bitkileri tamamlayan birçok farklı unsuru da içinde barındırır. İlk akla gelenler arasındaysa insanoğlunun geçmişten bugüne kadar kullandığı en eski yapı malzemesi olan taşlar, renkli kayalar, çakıl taşları, farklı kumlar, aydınlatma gereçleri, bahçeye hareket katan su, havuzlar ve gölet sistemleri vardır.



Tüm bunlar bir araya gelince hem bahçenizin görüntüsü zenginlik kazanır hem de dinginlik ve huzur veren bir manzara ortaya çıkar. Tamamen doğal uygulamalarla bunu başarabilirsiniz. Örneğin taşlar...



Ülkemizin farklı bölgelerinden, o bölgenin jeolojik yapısını yansıtan değişik renk ve dokulardaki taşlar bir dizi işlemden geçirildikten ve temizlendikten sonra kendine has rengini ve dokusunu kalıcı kılabilmek için ıslak görünümlü şekilde üretiliyor.



Tüm bu işlemlerden sonra onları bahçenizde dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Örneğin yürüyüş yollarında, cam objelerin içinde ya da saksılarınızda. Kullanım alanları tamamen size kalmış.



Sadece taşlar mı? Aynı işlemleri renkli kumlarla da yapabilirsiniz. Tüm bu güzelliklerden geceleri de mahrum kalmamak için aydınlatmalardan yararlanabilirsiniz. Yeni bir aydınlatma türü olan led sistemi diğer aydınlatma gereçlerine göre çok daha tasarruflu.



Dış ortamlara uygun ve ısı yaymıyor. Led sistemini ister havuz içinde, isterseniz ağaç ve bitki ışıklandırmaları için kullanabilirsiniz. Böylece bahçenizde hoş ve sıcak bir görüntü yaratmış olursunuz.



Suyun önemi



Bahçe tasarımlarında kullanılabilecek en heyecan verici ve hareketli öğelerden bir de sudur. Ancak birçok bahçe sahibi göletleri ya da süs havuzlarıyla ilgili sürekli problem yaşar. Aslında olay basittir. Onu yaşanası yapan içindeki oksijen, karbondioksit ve daha birçok maddedir. Bitkiler ve balıkların yaşam kaynağıdır.



Sağlıklı bir gölet suyunda denge hâkimdir. Ne zaman ki bu denge bozulur, problemler çıkmaya başlar. Bu nedenle, en doğru göledi en uygun haliyle uygulamanız, suyun bakımını ve temizliğini ihmal etmemeniz gerekir. Doğru filitrasyon sistemlerinin önemi de çok büyük.



