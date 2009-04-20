Rengârenk bir yaza hazır olun

Alışverişe bu sayfalara göz atmadan çıkmamanızı öneririz. İşte bu ilkbahar ve yaz modasının olmazsa olmazları...



Modacılar bizlere rengârenk, neşeli bir ilkbahar ve yaz hazırladı. Renkler canlı, kumaşlar ipek ve türevleri, modeller seksi, aksesuarlar neşeli. Bazen 70'ler, bazen 80 'lere selam çakıp, Afrika kabilelerinin içine dalacağız, bazen ise şifondan fırfırlarımızla 18. Yüzyıl romantizmine yelken açacağız.



Posta gazetesi size ilkbahar ve yaz modasının olmazsa olmazlarını şöyle sıralıyor;



Pantolon ceket: Yves saint Laurent 'ın kadınlara hediyesi pantolon ceketi bir süredir unutmuştuk. Pantolon ceket bu bahar yeniden gardırobumuzdaki yerini alıyor. Gucci'nin bu bahar için yaptığı pantolon ceket yorumlarına bir göz atın. Renkli, seksi ve rahat. Bu baharın da olmazsa olmazlarından.



Pantolon: Bu bahar ve yaz pantolonları çok çeşitli. Kısa ve dar paça pantolonlar bizi 60'lara götürüyor. Bol paça devam ediyor, 80'lerin bol harem pantolonları moda arenasına geri dönüyor.



Elbise: Elbise bu yaz da saltanatını koruyor. Ünlü modacıların elinden çıkmış rengârenk uçuşan elbiseler bu yaza renk katacak. Bu yazın elbiselerinde en gözde model ise tek kollu olanlar. Chloe, Lanvin,Versace, Escada'nın tek kollu elbise modelleri çok canlı renklerde . Yandan volânlı elbiseler saten ve şifon kumaşlardan yapılmış.



Degrade ve batik : Geçen yıl esmeye başlayan Hippi rüzgarı devam ediyor . Batik ile degrade ( koyudan açığa renk geçişi ) bu yıl da modacıların gözdesi. 6070'lerde hippilerin neredeyse resmi giysisi olan batik ve degrade, modacıların 2009 koleksiyonlarında ağırlıkta.Gucci , Armani, Moschino , Salvatore Ferragamo , Cavalli , Vivienne Westwood gibi ünlü moda devlerinin 2009 ilkbahar ve yaz koleksiyonunda çokça yer verdi . Degrade sadece giysilerde değil, Burberry ve Desa'nın koleksiyonlarında trençkotlarda da görülüyor .



Tulum: Bu yıl tulumun muhteşem dönüşüne tanık oluyoruz. 80'lerin bu gözde modası hayatımıza anî bir giriş yaptı. İsterseniz kısa, isterseniz uzun şifon tulumlar bu bahar ve yazın gözdeleri. Tek kol modası tulumlarda da kendini gösteriyor. Öyle görülüyor ki tulum sadece günlük yaşamda değil gece de giyilebilecek.



Blûz: Tek kol, elbiselerde olduğu gibi blûzlarda da moda. Yani mutlaka tek kollu bir bluz ya da elbise edinmek gerekiyor. Lanvin tek kolu balon gibi kabartmış, Chloe şifon ve tafta bluzlara ağırlık vemiş . Bu arada blûzda fırfırı da modacılar unutmamış. Fırfır bu bahar bluzlannın en gözde detayı.



Firfir:19.yüzyıl romantizminin ve asaletin simgesi fırfırlardan moda dünyası vazgeçemiyor. Dolayısıyla fırfırlar 2009 ilkbahar ve yaz koleksiyonlarının da gözdeleri. Fırfırlı omuzlu üstler, telden fiyonklu elbiseler Chloe' nin bu yılki koleksiyonunda en göze çarpanlar. Givenchy' nin fırfırlı beyaz bluzları, Versace ' nin fırfırlı, fiyonklu gece elbiseleri, Ungaro ' nun, Dolce & Gabbana ' nın, Christian Lacrok ' nın çiçekli, fırfırlı elbiseleri ve Anna Sui ' nin pembe fırfırlı bluzu bu sezonun koleksiyonlarının hit parçaları



Transparan: Bu yaz tasarımcıların bir başka gözdesi de içgösterir. Yves Saint Laurent, Hermes, Louis Vuitton, Givenchy, Galliano, Alexander McQueen, Escada koleksiyonlarında transparana geniş yer verdi. Modacılar transparan giymeye çekinenler için içe giyecekleri giysileri de çok alternatifi biçimde üretti. En cüretkar transparan ise yine Galliano' nun elinden çıktı.



Takı: Moda dünyası bu bahar yaz, bize ihtişamı ve gösterişi yaşatmayı uygun gördü . Duruma uygun olarak bu bahar ve yaz aksesuarları da büyük, gösterişli, renkli ve dikkat çekici. Aynı zamanda da eğlenceli. Kıyafetlerinizi eğlenceli aksesuarlarla tamamlayacağınız neşeli bir yaz bizi bekliyor. Mistik takılar özellikle yılın gözdeleri.



Şapka: Şapka bu yazın en gözde aksesuarı. Bu yıl güneşi bahane edip herkes şapka takacak. Moda haftalarındaki yaz defilelerinde fötr şapkadan beyzbol şapkasına kadar her model şapkayı modacılar kıyafetlerin tamamlayıcısı olarak kullandı. Marc Jacobs hasır, Diane Von Fürstenberg büyük, Emiliano Ungaro ve Gucci fötr, Burberry ucu kloş bere tipi şapkalar tercih etti. Sportmax, Hermes ise ucu kloş şapkalar sunuyor. Yani bu ilkbahar ve yaz şapka seçeneği çok çeşitli. Hangisi kafanıza uyarsa!



Ayakkabı: 1930’ların parmağın sadece minik bir kısmını gösteren açık burunlu ayakkabıları bu yaza damgasını vuracak. Yine eskiyi hatırlatan yüksek plâtformlar da bu ilkbahar ve yazın vazgeçilmezleri olacak. Ama bu kez modacılar yüksek plâtformların üzerinde espadril rahatlığı yaratmaya çalışmışlar. Yüksek plâtformların üzerinde bale ayakkabısını andıran modeller ilkbahar ve yazın gözdeleri olacak. Marc Jacobs ' un Louis Vuitton için hazırladığı yaz ayakkabıları bir şenlik havasında.



Çanta: Bu yıl çantaların sapları uzadı. Omuza asılan ya da çapraz olarak takılan çantalar çok moda. Bunun yanı sıra alışveriş çantası modeli de gözde. Elde taşınan zarf modeli çantalar da özellikle gece için güncelliğini koruyor. Marc Jacobs ' ın Louis Vuitton için yaptığı çantalar da ayakkabıları gibi eğlenceli, püsküllü, boncuklu, rengârenk. Zebra desenli ve krokodil çantalar da bu yazın olmazsa olmazlarından. Bu arada tez çantaları da unutmamak gerekiyor .

