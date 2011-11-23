Ren'de sular çekildi, bombalar ortaya çıktı

T24 - Almanya’da sonbahar aylarının kurak geçmesiyle Ren Nehri’nin seviyesinde bir düşüş oldu. Sular çekilince geriye sadece taş toprak değil, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma patlayıcılar ve kimyasal maddeler de kaldı.



Ren Nehri’nin sığ suları tarih boyunca denizcileri korkuttu. Hatta bu yüzden Lorelei Kayası üzerinde oturup dünyanın en güzel şarkısını söyleyerek gemicilere yollarını şaşırtan denizkızı efsanesi bile ortaya çıktı. Ancak sığ sular bu kez bambaşka bir tehdidi beraberinde getirdi: Patlayıcılar ve kimyasal maddeler.



Bazı sorumlu vatandaşlar, geçtiğimiz hafta sonu yetkililere, Ren kıyısında dolaşırken, Köln yakınlarında bir yangın bombası, Koblenz’de ise sis perdesi oluşturmak için kullanılan bir kimyasal maddeyle dolu iki fıçı ile bir büyük bomba bulduklarını bildirdi.



Der Spiegel’in haberine göre, suyun sadece 40 cm altında bulunan bu patlayıcılar ve varillere hemen müdahale edilirken, tehlikenin çok büyük olması dolayısıyla suda görülen her türlü şüpheli cismin ihbarı için çağrı yapıldı.

Varillerden asit çıktı



Koblenz yakınlarında bulunan varillerde, cilde veya göze temas ettiğinde yakıcı etki yapan klorosülfürik asit olduğu belirtildi. Bölge sakinleri uzaklaştırıldıktan sonra variller Pazar günü imha edildi.



Yetkililer yangın bombasını da bulunduğu sahilde imha etti. Ancak Koblenz’de bulunan büyük bombanın önce incelenmesi gerektiği belirtildi. Yetkililer incelemelerini tamamladıktan sonra bombanın patlatılmasına ya da etkisiz hale getirilmesine karar verecek.



Ancak Yangın ve Felaket Koruma Dairesi’nden bugün yapılan açıklamada, patlayıcıların hala suda duruyor olmasının çalışmaları zorlaştırdığı ifade edildi.

Taşımacılığı da etkiliyor



Ren Nehri’ndeki su seviyesi şu an tarihin en düşük seviyelerinden birinde. Örneğin Bonn’da geçtiğimiz Cuma ölçülen su seviyesi 1.17 metreydi. Nehir boyunca seferler yapan birçok yük gemisi, karaya oturmasın diye hafifletiliyor. Dahası Almanya’da önümüzdeki günlerde de yağış beklenmediği için suların daha da alçalması bekleniyor.



Dolayısıyla önümüzdeki günlerde, Ren Nehri’nden benzer şeyler çıkma ihtimali de yüksek.

Daha önce de olmuştu



Aslında böyle buluntular Almanya için çok da sürpriz değil.



Zira Köln çevresi İkinci Dünya Savaşı zamanında ağır bombardıman altında kalmıştı. Özellikle inşaat yapılırken sık sık savaş zamanından kalma parçalar bulunuyor. Dahası Ren’de de geçmişte benzer durumlar yaşanmıştı. Örneğin 2009’da da su seviyesinin aşırı alçalmasıyla büyük bir bomba, bir mayın bir de el bombası bulunmuştu.



