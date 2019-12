Renault, yepyeni modelleriyle Cenevre'de

Renault, 79. Cenevre Otomobil Fuarında, yeni Scenic ve Grand Scenic'in yanı sıra Megane

Grand Tour ve Megane Renault Sport ile Clio'nun Hatcback ve Grand Tour versiyonlarını tanıtıyor.



Renault, fuarda en çok satılan modelinin son kuşağını, Yeni Renault Clio'nun Hatchback ve Grand Tour versiyonlarını otomobil meraklılarına sunuyor. Renault, müşterilerin beklentilerine cevap vermek için yenilenen tasarımlarla birlikte, üç farklı sportif versiyonla sunulan ilk entegre

navigasyon sistemi Carminat TomTom'u da sunarken fuarda, Avrupa pazarının kalbi C sınıfında aynı anda dört yeni modeli Grand Scenic, Scenic, Megane Grand Tour ve Megane Renault Sport'u da tanıtıyor.



Batı Avrupa'da 2009 nisan sonundan itibaren satışta olacak Yeni Renault Grand Scenic (5 ve 7 koltuklu) Yeni Megane ailesinin Hatchback ve Coupe'den sonra satışa sunulan üçüncü modeli olacak. Ardından 2009 Haziran ayında Yeni Renault Scenic ve Yeni Renault Megane Grand Tour ile sonbaharda Yeni Megane Renault Sport sunulacak. Bir yıldan kısa bir sürede, Renault kompakt modeller sınıfındaki ürün arzının hemen hemen tamamını yenilemiş olacak ve Avrupa pazarının en genç ürün gamlarından biriyle, Avrupa'nın en geniş tek hacimli model yelpazesine sahip olacak.



Yeni Megane Hatchbacak ve Coupe'nin tanıtımından sonra Renault, ürün arzını 2009 ilkbaharında piyasaya süreceği Yeni Grand Scenic ve ardından Yeni Scenic ile tamamlayacak.



Renault'un fuardaki standında düzenlenen basın toplantısında Renault Genel Müdür Yardımcısı ve Dünya Ticaret Bölümü Başkanı Jerome Stoll'un verdiği bilgiye göre, Renault ekonomik kriz ortamında da yenilikler sunmaya devam ediyor ve fuarda 6 yeni model tanıtıyor.



'Otomotiv sektörü zor bir dönem geçiriyor'



Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar, fuarda gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya otomotiv endüstrisinin zor bir dönem geçirdiğini, ancak Renault'un bu zor dönem içinde yeniliklerini sürdürmeye devam ettiğini söyledi. Aybar, yeni Scenic ve Grand Scenic'de 1,5 litre DCI motor ve 1,6 benzinli 2 litre benzinli motor bulunduğunu, aynı zamanda yeni çevreci bir motoru da tanıttıklarını anlattı.



Otomobillerin içindeki en büyük yeniliğin ise navigasyon cihazlarının araç üzerinde monte edilmiş şekilde sunulması olduğunu belirten Aybar, fuarda Clio yeni faz II'nin tanıtıldığını söyledi.



Bu modellerin yaz başından itibaren Avrupa'da görülmeye başlayacağını dile getiren Aybar, ''Biz de sezonsal olarak özellikle yeni Clio Grand Tour'u nisan sonunda Türkiye'de göstereceğiz. Yeni Scenic'i ise 2009'un son çeyreğinde getirmeyi düşünüyoruz'' dedi. Bu yılki fuarın daha sade olduğunu ifade eden Aybar, önceki yıllara göre daha az dünya prömiyeri gerçekleştirildiğini söyledi.



Aybar, her markanın doğal olarak günümüz şartlarında daha dikkatli hareket ettiğini gördüklerini dile getirerek, fuarda çevreci otomobillerin dikkati çektiğini ifade etti.



'Asıl tehlike istihdam kaybının devam etmesi'



Türkiye'de Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) pazarın eğilimlerini ve gelişimini çok yakından takip ettiğini belirten Aybar, şunları kaydetti:



''Görüldü ki artık Türkiye'de 2008'e göre yüzde 40 civarında bir daralmayla bu iki ayı tamamlamış bulunuyoruz. Şubat rakamları çıkmasa da 20 bin toplam satış rakamının netleştiğini görüyorum. Bu da gösteriyor ki Türkiye bu yıl geçen yıla nazaran yüzde 25'in üzerinde daralma yaşayacak. Ama Türkiye dinamik bir pazar. Şartlar dinamik bir şekilde değişebiliyor. Dolayısıyla şimdilik böyle gitmekle beraber, yılın ikinci yarısında gelişen genel ortam şartlarının yeni şartlar verebilmesi de hiçbir zaman akıldan uzak tutulmamalı. Türkiye'de henüz daha büyük potansiyel var. Bin kişiye 90 otomobilin düştüğü bir ülkede eğer siz insanların otomobil ihtiyaçlarını günün şartlarına uygun şekilde sunabiliyorsanız, bir noktada cevap da geliyor. Ama öncelikle ekonomik açıdan insanların moralinin yerinde olması, psikolojik olarak da hazır olması lazım. Umuyoruz önümüzdeki aylarda buna uygun olumlu endikasyonlar görmeye başlarız.''



Aybar, Avrupa ve ABD'de otomotiv sektörüne sunulan teşviklerin hatırlatılması üzerine, ''Biz de beklemedeyiz. Avrupa ve ABD pazarlarında yeni desteklerin olumlu hareketlilikler sağladığını gördük. Henüz Türkiye'de bir gelişme yok. Gelişme olmaması, bizdeki pazar ve üretim şartlarını elbette olumlu etkilemiyor'' diye konuştu.



Daha da geç kalınması durumunda, telafi imkanlarının yok olacağını dile getiren Aybar, ''Asıl tehlike istihdamın kaybının devam etmesi. Ne yazık ki şartlar bu şekilde gelişiyor. Seçim öncesi pek bir şey bekleme imkanı yok. Umarım seçimlerin ardından kısa zaman sonra bazı olumlu gelişmeler görürüz. Ama şu an itibariyle olumlu bir şeyler söyleyemiyorum'' dedi.