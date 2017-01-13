Renault ve Fiat Chrysler'e emisyon hilesi suçlaması

Egzoz emisyonlarında hile iddiaları nedeniyle otomotiv devi Renault hakkında Fransa'da adli soruşturma açıldı.

Paris Savcılığı'nın açtığı soruşturma sonrası şirketin hisse senetlerinde düşüş gözlendi.

Fransa'da tüketicilere yönelik sahtecilik iddialarını araştıran kamu kuruluşunun iki ay önce başlattığı soruşturmada elde edilen bilgilerin savcılığa iletildiği açıklanmıştı.

Reuters haber ajansına bilgi veren savcılık kaynağı, üç yargıcın dünden beri konuyu incelediğini ve savcılık soruşturmasını davanın izleyip izlemeyeceğine bu yargıçların karar vereceğini belirtti.

Renault marka araçların egzoz emisyonlarında yasaları ihlal edip etmediğine yönelik soruşturma, bir diğer otomotiv devi Volkswagen'de yaşanan dizel motor emisyonları skandalından sonra başlatılmıştı.

Şirket henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Bu arada, Fiat Chrysler de ABD'de, binlerce dizel araçtaki emisyonları düzenleyen yazılımla ilgili yetkili makamlara bilgi vermemekle suçlandı.

ABD Çevre Koruma Kurumu EPA, şirketin 100 binden fazla Jeep ve Dodge marka araçta bu teknolojiyi kullandığını makamlara bildirmeyerek yasaları ihlal ettiğini açıkladı.

Kuruluş, yazılımın daha fazla nitrojen oksit salımına neden olduğunu kaydetti.

Fiat Chrysler'in patronu Sergio Mearchionne de, şirketin yasadışı herhangi bir şey yapmadığını savundu.

Şirketin hisseleri New York borsasında yüzde 10,3, Milano Borsası'nda ise yüzde 16 değer yitirdi.

EPA, şirkete araç başına 44,500 dolar ceza verilebileceğini söyledi. Bu, olası toplam cezanın 4,6 milyar doları bulması anlamına geliyor.

Alman otomotiv devi Volkwagen önceki gün, egzoz emisyonları skandalı nedeniyle 2,8 milyar dolar adli para cezası, 1,5 milyar dolar da tazminat ödemeyi kabul etmişti.