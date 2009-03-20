Renault üretimi Fransa’ya taşıyor, AB sorguluyor

Renault, Clio Campus modelinin üretimini Slovenya'dan Fransa'ya kaydırıyor. Renault'un duyurulan kararı, AB'de korumacılıkla ilgili kaygıları artırdı, AB, Renault'a fazla üretimini Slovenya'dan Fransa'ya çekme kararının gerekçesini soracak.



Şirket, üretimin kaydırılmasının, Slovenya'daki Novo Mesto fabrikasında iş kaybı yaratmayacağını, Fransa'daki Flins fabrikasında ise 400 kişiye istihdam sağlanacağını açıkladı.



Şirket, kararın, artan talebi karşılaşabilmek için ticari nedenlerle alındığını, Fransa'daki fabrika daha fazla Clio Campus üretirken, Slovenya fabrikasında da Twingo üretiminin artırılmasına imkan sağlanacağını bildirdi.



Açıklamada, "Novo Mesto'nun daha fazla kullanılabilir kapasitesi olmadığı için bu kararı aldık" denildi.



Sanayi Bakanı Luc Chatel ise Renault'un kararını, "üretimin vatanına geri dönmesi" olarak nitelendirdi.



Fransız hükümetinin teşvik önlemlerinin ardından Renault'un Slovenya fabrikasında üretilen Twingo ve Clio modellerine olan talep artınca, fabrika tam kapasiteyle çalışarak bu modelleri üretmeye başladı.



Şirketin, fazla talebi karşılayabilmek için Renault'un Flins fabrikasında Haziran ile Ekim ayları arasında 8 bin adet Clio Campus üretmesi bekleniyor. Fransa'daki fabrika daha çok 3. nesil Clio'lar üretiyor.



İkinci nesil Clio, Fransa'da Strasbourg, Arjantin'de Cordoba, Slovenya'da Novo Mesto ve Bursa fabrikalarında, üçüncü nesiller ise Strasbourg, Delhi ve Bursa fabrikalarında üretiliyor.



AB kararın nedenini soracak



Renault'un duyurulan kararı, AB'de korumacılıkla ilgili kaygıları artırdı, AB, Renault'a fazla üretimini Slovenya'dan Fransa'ya çekme kararının gerekçesini soracak.



Avrupa Komisyonu Sözcüsü Jonathan Todd, AB'nin rekabet otoritelerinin bu kararı şaşırtıcı bulduğunu belirtti.



Todd, Fransa'nın, 3 hafta önce otomotiv üreticilerine verilen devlet yardımı ile Renault'un üretim yapacağı yer arasında herhangi bir bağlantı olmadığı konusunda verdikleri sözden sonra, kararın, açık çelişki olarak görüldüğünü söyledi.



AB, Fransa'nın otomobil şirketlerine yardım planını bazı rekabet koşullarının sağlanması koşuluyla kabul etmişti.



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hükümet yardımından yararlanabilmek için otomotiv şirketlerinin üretimlerini Fransa'da yapmaları gerektiğini söylemişti.

