Fransız Renault’nun Megane modeliyle birlikte Türkiye’nin en fazla tercih edilen otomobil markası olmasını sağlayan Symbol, 2007 yılından sonra 2008’in de ’şampiyon’ modeli olmaya hazırlanıyor



Türkiye’nin ’en çok satan otomobili’ unvanın elinde bulunduran Renault’nun B segmentindeki temsilcisi Symbol, yeni yüzünü sonunda gösterdi. 2007 yılında Türkiye’nin in çok satan otomobili olan Renault Symbol, tamamen yenilenerek, bu yılın sonunda pazara sunulacak.

Şık bir sedan görünümüne kavuşan yeni Symbol, özellikle aileleri hedefliyor. Yeni tasarımı merakla beklenen Symbol’ün uluslararası tanıtımı ise 26 Ağustos’ta düzenlenecek olan Moskova Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilecek.

Bursalı şampiyon

Fransız Renault’nun Megane modeliyle birlikte Türkiye’nin en fazla tercih edilen otomobil markası olmasını sağlayan Symbol, 2007 yılından sonra 2008’in de ’şampiyon’ modeli olmaya hazırlanıyor.



Geçtiğimiz yıl Türkiye otomobil pazarında elde ettiği 23 bin 229 adetlik satış rakamıyla en gazla tercih edilen model olmayı başaran Symbol, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise 12 bin 83 adetlik satışla unvanın korumaya devam ediyor. Bu nedenle Oyak Renault’nun Bursa’daki fabrikasında üretilen Symbol’ün yeni nesli tüketiciler tarafından merakla bekleniyordu.



Bu yıl sonunda Türkiye yollarına çıkacak olan yeni Symbol’ün geliştirilmesinde 50 Türk mühendisi görev aldı. Renault, özgün ve akıcı hatlarıyla baştan sona yenilenen Symbol’ün önceki neslin başarısını devam ettirmesini bekliyor.



Yeni Renault Symbol, yüksek performanslı, düşük yakıt tüketimli ve çevreye saygılı son nesil motorlarla donatıldı. Gerek benzinli gerekse dizel versiyonlarında sınıfının en düşük yakıt tüketimlerini sergileyen motor yelpazesi, Yeni Renault Symbol’ü kullanımı gerçekten ekonomik bir otomobil haline getiriyor.



4.26 metre uzunluğu ve 1.43 metre yüksekliği ile dengeli boyutlar sergileyen yeni Symbol, sürücü ve yolcular konforlu ve geniş bir iç mekan sunuyor.

Prestijli ön yüzü ve çekici profili ile yeni Symbol son derece şık bir sedan görünümüne kavuştu. Ön farların tasarımı aracın ön yüzünün prestijli karakterini güçlendiriyor.



Aracın sağlam ve göz alıcı arka tasarımı sedan görünümünü kuvvetlendiren en önemli özellik olarak dikkat çekiyor. Ön panjur ve arka bagaj kapağı üzerine eklenen krom kaplama, tasarımındaki zarifliği pekiştiriyor.



Aracın içinde de çekici tasarım ve işçilik kalitesindeki artış dikkat çekiyor. Tüm müşteri kesimlerinin beklentilerini karşılayan geniş bir bagaj hacmi sunan yeni Symbol özellikle aileleri hedefliyor..