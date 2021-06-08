Renault'nun dizel araçların egzoz emisyon ölçümlerinde hile yaptığına karar verildi

Fransız otomobil üreticisi Renault'nun, bazı eski araçlara ve şüpheli testlere odaklanan bir dizel emisyon soruşturmasında hile yaptığına hükmedildi.

Bloomberg'in haberine göre; mahkeme, Renault'nun 20 milyon Euro kefalet ödemesi ile olası zararları, para cezalarını ve zararların karşılaması için bir bankaya 60 milyon Euro teminat vermesi gerektiğine karar verdi.

Şirket herhangi bir suç işlemediğini öne sürerken, araçlarında kullandığı sistemlerin emisyon testlerinde hile yapmasına olanak vermediğini belirtti. Şirketten yapılan açıklamada "Tüm Renault araçları, yasalar ve düzenlemelere uygun olarak onaylanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Avrupa'daki birçok otomobil üreticisine, hava kirliliği standartları konusunda sert eleştiriler yönetiliyor. Bu eleştiriler, 2015'te ABD'de test hileleri yaptığı anlaşılan Volkswagen'in emisyon skandalından bu yana dikkatle inceleniyor.