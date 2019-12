Renault-Nissan ortaklığı 10. yılında

10. yılını kutlayan Renault-Nissan ortaklığı, başlangıçta 4 milyon 989 bin 709 adet olan satışını 6 milyon 90 bin 304 adede çıkardı



Renault'tan yapılan açıklamaya göre, 27 Mart 1999 tarihinde imzalanan Renault-Nissan İttifak anlaşması, her iki şirket için de önemli değer yaratan bir model oluştururken, 10 yıldan bu yana Renault ve Nissan mensupları, diğerinin kültürüne ve marka kimliğine karşılıklı saygı içerisinde birlikte çalıştı.



Her iki şirketin satışları 1999 yılında 4 milyon 989 bin 709 adetken, 2008 yılında Rus otomotiv firması Avtovaz hariç 6 milyon 90 bin 304 adede çıktı.



Ortaklaşa kullanılan platform ve aksamların sağladığı ölçek büyümesinden kaynaklanan tasarruflarıyla geliştirme ve üretim maliyetlerinin azaltılmasına olanak verilirken, B platformu ile C platformu gibi ortak platformlar, 2008 yılında Renault ile Nissan'ın toplam dünya satışlarının yüzde 50'sinden fazlasını oluşturdu.



Her iki iş ortağının uzmanlıklarına dayanan ittifak, başta V6 dizel motor ve 6 ileri manuel vites kutusu olmak üzere, ortaklaşa mekanik organlar geliştirirken, Renault ve Nissan, aynı zamanda karşılıklı motor ve vites kutuları değişimleri gerçekleştiriyor. Renault ve Nissan ileri mühendislik ve araştırma alanlarında da işbirliği yapıyor.



Sıfır salınım teknolojileriyle ilgili olarak, elektrikli araç, ittifakın bir stratejik önceliği olurken, 2010 yılında ilk elektrikli aracın lansmanı, 2012'de ise eksiksiz bir elektrikli araç gamının geniş kitlelere yönelik olarak satışa sunulması amacıyla çeşitli hükümet ve kuruluşlarla 20'ye yakın anlaşma imzalandı.



Bütün Renault fabrikalarında uygulanan Renault üretim sistemi, Nissan Production Way'den büyük oranda esinlenirken, bu sistemin hayata geçirilmesinden bu yana, Renault'un verimliliği yüzde 15 arttı.



Renault ve Nissan'ın en başarılı uygulamalarından yararlanan ortaklar, İttifakın ortak süreçlerini veya ittifakın entegre üretim sistemini geliştirirken, bu sistemin öncelikle Hindistan ve Fas'taki fabrikalarında kullanılacak.



İttifakta hedef karşılılı güven ve kârlı büyüme



İttifak bünyesinde, her şirketin iş ortağının üretim kapasitelerini kullanma olanağı bulunurken, halen, Renault fabrikaları Kore ve Brezilya'da Nissan araçları, Nissan da Güney Afrika, Meksika ve İspanya'da Renault modelleri üretiyor.



Renault ve Nissan, bütün kıtalardaki önemli pazarlarda faaliyet gösterirken, dünyadaki varlıklarını güçlendirmek amacıyla birlikte yeni bir pazar olan Hindistan'a girdi.



İttifak, her iki şirketin ürün gamlarının genişlemesine katkıda bulunurken, Nissan, Renault ürünlerini kendi markası altında pazarlayarak, Avrupa'daki hafif ticari araç gamını çeşitlendirdi.



Her yıl, Renault ve Nissan'ın farklı faaliyet bölgelerinden ve bölümlerinden gelen 30'dan fazla ekip sinerji ve başarılı uygulamaları tanımlamak üzere işbirliği yapıyor.



Renault ve Nissan Başkanı Carlos Ghosn, konuya ilişkin değerlendirmesinde, daha başlangıçtan itibaren ittifakın, karşılıklı güven ve karlı büyüme hedefiyle kurulduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bu esasları ve hedefleri mevcut zorlu ekonomik ortama sürekli olarak uyarlayarak uygulamaya devam ediyoruz. İttifak, bugün Renault ve Nissan'a küresel ekonomik ve finansal krizde ayakta kalma ve krizden güçlenerek çıkma olanaklarını sağlıyor. Son 10 yılda birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan gurur duyuyoruz, ve ittifakın potansiyelini gelecekte de artırmayı amaçlıyoruz. İşbirliğimizi tam anlamıyla değerlendirerek, olası sinerjileri çoğaltmak ve

şirketlerin her birinin karlı büyümesine katkıda bulunmak için yeni girişimlerde bulunacağız."