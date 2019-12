Renault Koleos 2.0 DCI

Renault sonunda farklı bir kulvarda da koşmaya başladı. Nissan ile ortaklığın ardından zaten böyle bir modelin gelmesi bekleniyordu. Güney Kore’de üretilen Renault Koleos’un ülkemizde satışına başlandı. 66 bin YTL’den başlayan çekici bir fiyat etiketine sahip olan Koleos, sundukları sayesinde Fransız markanın bu sınıfta da iddialı olmasını sağlayacak.



66 bin YTL’den başlayan fiyatı ile birçok rakibinden çok daha uygun bir satış etiketi avantajına sahip olan Koleos, Renault markasının ilk 4 tekerlekten çekiş sistemi tecrübesi anlamına da geliyor. Crossover sınıfında yer alan ve kompakt SUV’lar arasında da rekabetçi olan Koleos, yalnızca fiyatına değil, özelliklerine de fazlasıyla güveniyor.



İlk olarak sıra dışı görünen tasarımı onu sınıfındaki rakiplerinden ayırıyor. Ford Kuga ile bu sınıfta başlayan değişim rüzgarını devam ettiren Koleos, çekici görünüyor. Şişkin detaylara fazlasıyla yer verilen Koleos, baştan çıkaran bir görünüme sahip olmasa bile alışkın olunmayan detayları ile beğeni kazanıyor. Elbette koleos’a mükemmel görünüyor demek imkansız. Profil ve arka tasarımına bakıldığında bazı yerlerinde bir bütünlük olmadığı yönünde izlenim bırakıyor. Ön tarafında ise Renault olduğunun rahatlıkla anlaşılabilmesi için bu markanın özelliklerine yer verilmiş. Bizce de bu tip bir tasarım sayesinde Renault, güvenilirlik imajını direkt olarak bu araca da aşılamış.



İç mekan genişliği konusunda, göz dolduran yapısı ile bu sınıftaki bir araçtan bekleneni fazlasıyla veriyor. Kaliteli görünen iç mekanda kullanışlılık da ön planda. Özellikle arka koltukların bagaj kapağının üzerinde bulunan kollar yardımıyla (Easy Break) yatırılabiliyor olması çok önemli bir özellik. Aynı zamanda iki parçalı olarak açılabilen bagaj kapağı da özellikle hanımların hayatını kolaylaşacak gibi görünüyor. Alt kapakta yüksek kapasitede ağırlık taşınmasına (200 kg) izin veriliyor olması da kullanışlılığı ve taşıma kabiliyetini artırıyor. Koltuklar dik konumdayken 450 lt olan bagaj hacmi, koltukların yatırılması ile birlikte 1380 lt’ye kadar çıkıyor. Kaliteli görünen detaylara sahip olan iç mekanda çakmak gibi bazı detaylarsa ucuz bir görüntüye sahip.



Üçgen formlu detaylara ve dalgalı geçişlere sahip olan bir tasarım ile karşımıza çıkan iç mekanı biz beğendik. Görüş açıları konusunda da genel anlamda sorunsuz olan Koleos’un bazı dik inişler sırasında burnunun nerede bittiğini anlayabilmek için biraz alışkanlık kazanmak gerekiyor. Park yardımcısının başarılı çalışma karakteri de bu aracın sevdiğimiz detayları arasında yer alıyor. Görsel ve sesli uyarı yapan park yardımcısı bayanların işini kolaylaştırıyor. Sessizlik konusunda da titiz bir çalışmanın yapıldığını ispatlayan Koleos, birçok lüks araçtan bile daha çekici.



Bose müzik sistemini kullanarak bu tip beklentileri olanlara da yanıt veren Koleos, istendiği zaman küçük bir disko halini alabiliyor. Havalandırma sisteminin çalışma karakterini de beğendik fakat B sütununun üzerine yerleştirilen hava çıkışlarının kapatılamıyor olması, arka koltukta yolculuk edenler için önemli bir sorun olabilir. Kumanda panelinden kapatılsa bile bu bölümden hava sızıntısı sürekli olarak devam ediyor.



Bu aracın Renault için en önemli yeniliği, gerçek bir dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan ilk Renault olması. Her ne kadar alt yapısını Nissan X-Trail’den almış olsa bile, bu artık bir Renault ve konuya da bu şekilde bakmak gerekiyor. All mode 4x4-i, ESP, rampa kalkış destek ve inişte hız kontrol sistemlerine sahip olan Koleos, sürüş karakterine de fazlasıyla güveniyor. Manuel ya da otomatik olarak kullanılabilen bir dört tekerlekten çekiş sisteminin kullanılıyor olması da bize göre önemli bir avantaj. Sürücü, orta konsolda bulunan bir düğme yardımıyla, iki çeker, otomatik ya da dört tekerlekten çekiş sistemini istediği anda devreye alabiliyor. İlk kalkışlar sırasında her zaman dört tekerlekten çekişli olarak hareket eden araç, sonrasında ise şartlarda bir sorun olmadığı taktirde yoluna önden çekişli olarak devam ediyor.



Motorun ürettiği tork yol şartlarına göre tekerlekler arasında dağıtılırken, sistem genel yapısıyla sorunsuz çalışıyor. Ancak sert karaktere sahip olan bir süspansiyon sistemine sahip olmasına rağmen bazı yerlerde yaşanan salınımlar şaşırtıyor. Sert virajlarda karoser yatarken, zaman zaman önden ya da arkadan kayma eğilimi gösteriyor. Bu durum dört tekerlekten çekiş sistemi, ESP gibi sistemler tarafından kolaylıkla kontrol altına alınıyor ama sistemler devreye girene kadar biraz tereddüt ediliyor.



Dizel motor seçeneği ile 188 mm’lik zemin yüksekliğine sahip olan Koleos, bu ölçüsüyle hafif arazi şartları ile rahatça mücadele edebileceğini gösteriyor. 27 derecelik rampa çıkış ve 31 derecelik rampa iniş açılarına sahip olan Koleos’un hafif arazi şartlarında güven veren bir karakteri var. Beklediğimizden daha iyi bir arazi kabiliyetine sahip olan Koleos, XTrail’in alt yapısının sağladığı güveni sonuna kadar kullanıyor.



Başarılı bir direksiyon simidi ve direksiyon sistemine sahip olan Koleos, yönlendirme ve manevra kabiliyeti konusunda çekici. Yol konforu açısından da beğenimizi kazanmayı başaran Koleos’un fren performansı fabrika verilerine göre 41 metre olarak açıklanmıştı. Yaptığımız ölçümlerde biz en iyi sonuca 42 metre ile ulaşırken, aracın panik duruşlar sırasında biraz sarsıntılı olması dikkatimizi çekti. Yine de izine sadık kalmayı başaran Koleos, fren sistemi konusunda biraz daha gelişimi hak edecek gibi görünüyor. Kolay dozlanan fren pedalı sayesinde sıkışık trafiklerde ise bir sorun bulunmuyor.



150 HP güç üreten dizel motor 320 Nm’lik torkuyla da iddialı. Hızlanma isteği yüksek olan motor aynı zamanda ekonomik yakıt tüketimi değerleriyle de çekici. Altı ileri oranlı otomatik şanzıman isteklere cevap verirken, genel hatları ile sorunsuz bir çalışma karakterine sahip.







SONUÇ – Murat Tosun

Renault bu sınıfta da istediğini alacak gibi görünüyor. Başlangıç fiyatı ile dikkatleri daha en baştan üzerine çekmeyi bilen Koleos, görünümü, iç mekan özellikleri, motor ve şanzıman uyumu, ekonomik yakıt tüketimi ile de şansını artırıyor. Asfalt ve arazi üzerinde beklenen sürüş karakterini sunabilen Koleos, sanki Renault bu dört tekerlekten çekiş sistemini yıllardır kullanıyormuş gibi hissettirmeyi başarıyor.



Artı

Başlangıç fiyatı, iç mekân özellikleri, bagaj, arka koltuk katlama sistemi, motor, şanzıman



Eksi

Salınımlı sürüş karakteri, ucuz görünen detaylar, frenler, tasarımdaki bütünlük eksiklikleri