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Politika

Renault: Fransız hükümetiyle temastayız

Renault-Mais Genel Müdürü, Fransa ile yaşanan krizin Türkiye'deki faaliyetlerini etkilemeyeceğini söyledi.

23 Aralık 2011 02:00

T24 - Renault-Mais Genel Müdürü, Fransa ile yaşanan krizin Türkiye'deki faaliyetlerini etkilemeyeceğini söyledi. 



CNBC-e'ye konuşan Aybar, "Bunlar politik gelişmeler. Bizler hem sanayi, hem ticarette büyük yatırımları olan global bir markanın Türkiye'deki yerli şirketiyiz. Biz işimize bakıyoruz açıkçası. Türkiye'ye güveniyoruz. Gelişmesine yıllardır önemli katkılar yapıyoruz. Türkiye'ye katkı yapmaktan memnunuz. Türkiye'ye güvenimiz ve inancımız sürecek, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

İbrahim Aybar, Türkiye'de 2012 hedeflerini, yatırım planlarını siyasi olaylardan bağımsız belirlediklerini kaydetti.


Elektrikli Fluence'a kamu ilgisi sürüyor

Renault'nun Bursa'da üretimine başladığı elektrikli Fluence'a kamu ilgisinin sürdüğünü belirten Aybar, "Çok büyük talep gelmişti, siparişler gelmişti, Herhangi bir iptal olmadı. Aklıselim ve sağduyu ile bu meseleler gayet kolay yönetilebilir" diye konuştu. Eylül ayı itibariyla kamunun 161 adet elektrikli Fluence siparişi olmuştu.


Fransız hükümetiyle temastayız

Aybar, şirketin Fransız yöneticilerinin soykırım iddialarıyla ilgili yasa teklifi konusunda Fransız hükümetiyle temas halinde bulunduklarını belirtti. Renault'nun yüzde 15'i Fransız devletinin elinde bulunuyor.


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