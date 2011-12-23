Renault: Fransız hükümetiyle temastayız

T24

Elektrikli Fluence'a kamu ilgisi sürüyor

Fransız hükümetiyle temastayız

CNBC-e'ye konuşan Aybar, "Bunlar politik gelişmeler. Bizler hem sanayi, hem ticarette büyük yatırımları olan global bir markanın Türkiye'deki yerli şirketiyiz. Biz işimize bakıyoruz açıkçası. Türkiye'ye güveniyoruz. Gelişmesine yıllardır önemli katkılar yapıyoruz. Türkiye'ye katkı yapmaktan memnunuz. Türkiye'ye güvenimiz ve inancımız sürecek, yolumuza devam edeceğiz" dedi.İbrahim Aybar, Türkiye'de 2012 hedeflerini, yatırım planlarını siyasi olaylardan bağımsız belirlediklerini kaydetti.Renault'nun Bursa'da üretimine başladığı elektrikli Fluence'a kamu ilgisinin sürdüğünü belirten Aybar, "Çok büyük talep gelmişti, siparişler gelmişti, Herhangi bir iptal olmadı. Aklıselim ve sağduyu ile bu meseleler gayet kolay yönetilebilir" diye konuştu. Eylül ayı itibariyla kamunun 161 adet elektrikli Fluence siparişi olmuştu.Aybar, şirketin Fransız yöneticilerinin soykırım iddialarıyla ilgili yasa teklifi konusunda Fransız hükümetiyle temas halinde bulunduklarını belirtti. Renault'nun yüzde 15'i Fransız devletinin elinde bulunuyor.