Renault Clio'ya bir günde 114 bin TL zam

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) üst üste aldığı faiz indirme kararları sonrası Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında tarihi düzeyde kayba uğruyor. Enflasyondaki artış da sürerken, birçok sektörde yerli ve yabancı üretim ürünlere ardı arına zamlar gelmeye devam ediyor.

Otomobil piyasasını yakından takip eden isimlerden olan gazeteci Emre Özpeynirci, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, 2021 model Yeni Clio'nun dünkü ve bugünkü güncel fiyat listesini paylaştı.

Buna göre, aynı aracın başlangıç paketine bir günde 114 bin Türk Lirası zam geldiği görüldü. Dün 247 bin TL olan Joy 1.0 Sce 65 bg model Reno Clio araç, bugünkü güncel listede 361 bin TL fiyatıyla yer aldı.