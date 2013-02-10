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Ekonomi

Renault Çin'deki 60 bin aracını geri çağırdı

Renault'un Çinli iştiraki, 61 bin 508 ''Koleos'' modelini geri çağırmaya başladı

10 Şubat 2013 11:56

Renault, Çin'deki 60 bin aracını yakıt sensörlerindeki sorunlar nedeniyle geri çağırdı.
 
Fransız otomobil şirketi Renault'un, Çinli iştiraki, 16 Kasım 2008 ile 10 Temmuz 2012 arasında üretilen 61 bin 508 ''Koleos'' modelini geri çağırmaya başladı.

Çin Devlet Kalite Kontrol ve Karantina İdaresi, yakıt sensörlerinin uzun süre kullanımından sonra doğru veri vermediğini ve güvenli olmadığını açıkladı.

Firma, arızalı sensörleri ücretsiz değiştireceğini duyurdu.

Diğer yandan Çin'in ana kesimindeki 5 bin 97 ''Koleos'' modelinin ise ön salıncak kolundaki kaynak sorunları nedeniyle geçen ay geri çağrılacağı duyurulmuştu.

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