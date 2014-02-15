Renaud Lavillenie, Sergey Bubka'ya ait 21 yıllık sırıkla atlama rekorunu kırdı

21 yıldır hiçbir sporcu tarafından kırılamayan bu sporun yaşayan efsanesi Sergey Bubka'ya ait 6.15'lik rekor Ukrayna'nın Donetsk kentinde gerçekleşen Samsung Pole Vault Stars'da Fransız Renaud Lavillenie tarafından 6.16 ile kırıldı.

Yarışmayı salonda takip eden rekorun eski sahibi Sergey Bubka, Fransız sporcu Renaud Lavillenie'yi ilk tebrik eden isimler arasında yer aldı.

Açık hava rekoru hala Bubka'da

Sırıkla atlama branşında daha önceki salon rekoru 6.15 ile, açık hava rekoru ise 6.14 ile Ukraynalı efsane atlet Sergey Bubka'ya aitti.

Bugün salondaki rekorunu Fransız Lavinellenie'ye kaptıran Bubka'nın elinde sadece açık havada kırdığı 6.14'lük rekor kalmış oldu.