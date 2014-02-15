T24 LogoT24 Logo
Spor

Renaud Lavillenie, Sergey Bubka'ya ait 21 yıllık sırıkla atlama rekorunu kırdı

Fransa'nın en önemli atletleri arasında gösterilen sırıkla atlamacı Renaud Lavillenie 21 yıldır kırılamayan 6.15'lik rekorunu kırmayı başardı

15 Şubat 2014 22:59

21 yıldır hiçbir sporcu tarafından kırılamayan bu sporun yaşayan efsanesi Sergey Bubka'ya ait 6.15'lik rekor Ukrayna'nın Donetsk kentinde gerçekleşen Samsung Pole Vault Stars'da Fransız Renaud  Lavillenie tarafından 6.16 ile kırıldı.

Yarışmayı salonda takip eden rekorun eski sahibi Sergey Bubka, Fransız sporcu Renaud Lavillenie'yi ilk tebrik eden isimler arasında yer aldı.

 

Açık hava rekoru hala Bubka'da

 

Sırıkla atlama branşında daha önceki salon rekoru 6.15 ile, açık hava rekoru ise 6.14 ile Ukraynalı efsane atlet Sergey Bubka'ya aitti.

Bugün salondaki rekorunu Fransız Lavinellenie'ye kaptıran Bubka'nın elinde sadece açık havada kırdığı 6.14'lük rekor kalmış oldu.

ETİKETLER

sırıksergey bubkaRenaud Lavillenierekoratletizimfransız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24