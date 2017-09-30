Rembrandt, yüzlerce yıl sonra evine dönüyor

Yüzlerce yıldır Rus saraylarının duvarlarını süsleyen ünlü Hollandalı ressamlara ait 63 tablo, geçici bir süreliğine de olsa, evlerine geri dönüyor.

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki dünyanın en büyük kültür sanat müzesi Hermitage tarafından Hollanda'ya ödünç verilen tablolar arasında, ünlü ressam Rembrandt'a ait 6 eser de yer alıyor.

Hermitage, ilk kez bu kadar çok sayıda sanat eserini bir başka ülkeye ödünç veriyor. "Çarın gözdeleri" diye nitelenen ünlü tablolar, hazırlıkları 3 yıldır devam eden, "Hermitage'daki Hollandalı Ustalar" adlı sergi ile sanat severlerin karşısına çıkacak.

Rusya'dan gönderilen tablolar arasında Rembrandt'ın 1634 yılında yaptığı ve eşi Saskia'ya armağan ettiği "Flora" yapıtı da bulunuyor.

Rusya'nın ödünç verdiği sanat eserleri arasında Frans Hals ve Gerard Dou gibi sanatçıların çalışmaları da yer alıyor.

Tablolar, Amsterdam Hermitage Müzesi'nde sergilenecek. Müze, "Çarın Gözdeleri" için mimari ve ışık açısından özel olarak hazırlandı. Sergi 7 Ekim'de açılacak. 27 Mayıs 2018'e kadar açık kalacak sergiye yoğun bir ziyaretçi akını bekleniyor.

St. Petersburg'daki Hermitage Müzesi'nde Hollandalı sanatçılara ait bin 500 civarında tablo bulunuyor. Bunların bir kısmı, sergilenecek alan kalmadığı için depolarda bekletiliyor.

Müze yetkilisi İrina Sokolova, "O kadar büyük koleksiyonumuz var ki, hepsini sergileyemiyoruz" diyor.