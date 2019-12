Ankara Devlet Tiyatrosu’nun ekim ayında Selanik’te sahnelenen oyunu, gördüğü büyük ilgi üzerine gelecek yıl için Atina'ya davet edildi.



Devlet Tiyatroları Uluslararası İlişkiler ve Festivaller Birimi Sorumlusu, tiyatro sanatçısı Sükun Işıtan, “Rembetiko” oyunu Ekim ayında Yunanistan’ın Selanik kentinde sahnelediklerini anımsattı.



Devlet Tiyatroları’nın, mübadele dönemini ve o dönemde yaşanan acıları konu olan oyunu “Rembetiko”, Yunanistan’ı fethetti. Selanik’te büyük ilgi gören yapıt, gelecek yıl sahnelenmek için Atina’dan davet aldı.



Costas Ferris’in yazıp yönettiği oyunun Yunanistan’da seyirci rekoru kırdığını anlatan Işıtan, “Selanik’te Türk karşıtları bile bilet alıp oyuna geldiler ve alkışladılar, diyecek bir şey bulamadılar. 600 kişilik salonda 700 kişinin olduğu 5 temsil yaptık” dedi.



Kendisinin de rol aldığı yapıtın mübadele dönemini ve o dönemde yaşanan acıları işlediğinden Yunan izleyicisinin bildikleri bir konuya ilgisinin daha fazla olduğunu vurgulayan Işıtan, “Başlangıçta ilk kez bizi izleyecekleri için neyle karşılaşacaklarını bile bilmiyorlardı. Ancak o kadar çok beğendiler ki, Atina’ya gitmemizi ve daha uzun süreli bir turne gerçekleştirmemizi, 1 ay süreyle orada kalmamızı teklif ettiler” diye konuştu.



Türk tiyatrosunun ne kadar profesyonel ve özel oyunculara sahip bulunduğunun bu turnelerle daha iyi anlaşıldığını ifade eden Işıtan, gördükleri ilgiyi, “Özellikle sistemimizi merak ediyorlar. Bizde çok eleştirilen, devletin tiyatrosunun olması başka ülkelerde çok beğeniliyor ve örnek alınıyor” sözleriyle aktardı.



Selanik kentinde gerçekleştirilen “Tiyatro Karşılaşması” etkinliği kapsamında seyirciyle buluşan “Rembetiko” isimli eseri Başar Sabuncu Türkçeleştirdi. Müzik direktörlüğünü Can Atilla’nın, müziklerini Thesia Panayiotou’nun yaptığı oyunun dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu’na, ışık tasarımı Zeynel Işık’a, koreografisi ise Deniz Gebeshuber’e ait.



“Vagon sahne” Avrupa yolcusu



Avrupa Tiyatro Konvansiyonu (ETC) Güz Genel Kurulu Toplantısı’nın çeşitli Avrupa ülkelerinden tiyatro yöneticilerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildiğini anlatan Işıtan, burada Türk tiyatrosunun en iyi biçimde tanıtıldığını belirtti.



Toplantının ardından katılımcılardan çok olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Işıtan, Polonya, Fransa, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerden tebrik mesajları aldıklarını söyledi.



Devlet Tiyatroları’nın Avrupa’daki diğer tiyatrolarla birlikte yaşama geçirdiği projelerden birinin de “Vagon Sahne” olduğunu aktaran Işıtan, ETC’nin Hamburg toplantısı sırasında gündeme getirilen projeye Türkiye’nin talip olduğunu ve TCDD ile Devlet Tiyatroları’nın iş birliğiyle bu sahnenin başarıyla oluşturulduğunu kaydetti.



Bir trenin “Vagon Sahne” haline getirildiğini anlatan sanatçı, sahnenin Türkiye ve Avrupalı proje ortaklarının katılacağı bir festivalde “görücüye çıkacağını” ifade etti. Bu festivalde Türkiye, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, İtalya, İsviçre ve Almanya’dan tiyatro topluluklarının yer alacağını ve Türkiye’yi de Devlet Tiyatroları’nın temsil edeceğini belirten Işıtan, her ülkenin daha önce hiç sahnelenmemiş, kendi ülkesinden bir yazarın imzasını taşıyan yapıtla festivale iştirak edeceğini söyledi.



“Bu festivalle dünyaya 8 yeni tiyatro oyunu kazandırıyoruz” diyen Sükun Işıtan, proje sahibi Türkiye’nin tüm ülkelerde yapıt sahneleyeceğini belirtti. Işıtan, gelecek yıl Nisan ayında başlayacak etkinliklerin 2.5 ay süreceğini ve Temmuz ayında düzenlenecek festivalle sona ereceğini sözlerine ekledi