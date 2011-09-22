REM dağılıyor!

T24

Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada dost kalacaklarını belirten grup üyelerinin açıklamasında, ‘Müziğimizden etkilenen herkese bizi dinledikleri için en içten teşekkürler’ ifadesine yer verildi.31 yıl birlikte çalışan Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills ve Bill Berry’den oluşan grubun dağılma kararı sevenlerini üzdü. Grup en son ‘Collapse into Now’ adlı bir albüm çıkarmıştı.