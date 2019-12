-R.E.M 31 yıl sonra "paydos" dedi LOS ANGELES (A.A) - 21.09.2011 - ABD'de 1980 yılında kuruluşundan bu yana 15 albüme imza atan alternatif rock grubu R.E.M., 31 yıl sonra dağıldı. Grup üyeleri aldıkları "paydos etme" kararını resmi internet sitelerinde yaptıkları açıklamayla duyurdu. Geçmişi geride bırakırken başardıkları her konuda duydukları şaşkınlık ve minnettarlık duygularına da işaret eden açıklamada, "Müziğimizden etkilenen herkese bizi dinledikleri için en içten teşekkürler" ifadesine yer verildi. Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills ve Bill Berry'den oluşan grup en son bu yılın ilk aylarında "Collapse into Now" adlı bir albüm çıkarmıştı.