T24 LogoT24 Logo
Yaşam

R.E.M 31 yıl sonra "paydos" dedi LOS ANGELES (A.A)

22 Eylül 2011 01:24

-R.E.M 31 yıl sonra "paydos" dedi LOS ANGELES (A.A) - 21.09.2011 - ABD'de 1980 yılında kuruluşundan bu yana 15 albüme imza atan alternatif rock grubu R.E.M., 31 yıl sonra dağıldı.  Grup üyeleri aldıkları "paydos etme" kararını resmi internet sitelerinde  yaptıkları açıklamayla duyurdu. Geçmişi geride bırakırken başardıkları her konuda duydukları şaşkınlık ve minnettarlık duygularına da işaret eden açıklamada, "Müziğimizden etkilenen herkese bizi dinledikleri için en içten teşekkürler" ifadesine yer verildi.  Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills ve Bill Berry'den oluşan grup en son bu yılın ilk aylarında "Collapse into Now" adlı bir albüm çıkarmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24