Rektumundan bin 400 torba eroin çıktı; suçlamaları reddetti!

Bir eyaletten diğerine bin 400 torba eroini vücudu içinde geçirmeye çalışırken yakalanan New York kentinin 41 yaşındaki sakini Fernando Estrella, tüm suçlamaları reddetti.

Sputnik'in NY Daily News’ten referans verdiği habere, polis Estrella’nın kullandığı arabayı aşırı hız nedeniyle durdurdu. Ancak narkotik köpeğinin koku almasıyla polis alarma geçti ve arabayı aramaya başladı. Arabada temiz çıkınca polis memurları sürücüyü hastaneye götürerek ayrıntılı kontrolden geçirdi. Hastanede Estrella’nın gödenbağırsağında (rektum) 3 prezervatif içine saklanmış, bin 428 torbalık satışa eşdeğer oranda eroin tespit edildi.

New York sakininin uyuşturucuyu Vermont eyaletine geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı ancak tüm suçlamaları reddeden Estrella, gözaltına alındı.