-REKTÖRÜN DAVETİYLE POLİS ÜNİVERSİTEYE GİRECEK ANKARA (A.A) - 19.01.2011 - YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, üniversitelerde bundan böyle ''arama konferansları'' düzenlemek azminde olduklarını belirterek, ''Üniversite güvenliği için rektörün izni haricinde sivil, üniformalı polisin görev yapmaması konusunda bir irademiz var. Ancak rektörün davetiyle güvenlik güçlerinin üniversite kampüsüne girmesini öngörüyoruz'' dedi. Özcan, üniversitelerin öğrenci konseylerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, toplantıya ilişkin bilgi verdi. Görüşmede konsey toplantılarının senede 4 defa yapılmasının kararlaştırıldığını belirten Özcan, böylece ilişkileri etkin bir şekilde daha da geliştirmeye çalışacaklarını söyledi. Toplantıda konsey başkanlarının, ''konseylerin daha fazla kurumsallaştırılması ve kendilerine bütçe ayrılmasını'' talep ettiklerini belirten Özcan, ''Bütçe konusunda ben zaten daha önce üniversitelere yazı yazıp, konsey çalışmaları için bütçe ayırmalarının talep etmiştim. Bazı üniversitelerimizin bunu yaptığını bazılarının da yapmadığını toplantıda öğrenmiş olduk. Yapmayanlara tekrar bir yazı yazıp bunu sağlayacağımızı zannediyorum'' diye konuştu. YÖK'ün Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin güncelleştirilmesine yönelik konsey başkanlarından teklif geldiğini söyleyen Özcan, bunu makul karşıladıklarını, bu konuyu ele alıp bitireceklerini belirtti. Konsey başkanlarının barınma, ulaşım gibi çeşitli sorunlardan da söz ettiğini ve bu konularda çözüm istediklerini ifade eden Özcan, başta vakıf üniversitelerinin konsey başkanları olmak üzere bazı konsey başkanlarının, öğrenci harçlarının yüksek olduğunu ve harçların düşürülmesini talep ettiklerini bildirdi. Özellikle vakıf üniversitelerinin konsey başkanlarının kendilerinden alınan yüzde 8 KDV oranının kaldırılmasını istediklerini anlatan Özcan, öğrencilerin vakıf üniversitelerinin daha fazla desteklenmesi talebinde de bulunduğunu söyledi. Öğrencilerin beslenme sorununun çözümü ve öğrencilere bu konuda verilen bursların artırılması talebinde bulunduklarını da ifade eden YÖK Başkanı Özcan, bu talepleri dikkate alacaklarını dile getirdi. Özcan, öğrencilerin YÖK'ün yeniden yapılandırma sürecinde rol almak, üniversite idarelerinde görev alıp oy hakkına sahip olmak istediklerini anlattı. ''Güvenlik güçlerinin öğrencilere daha anlayışlı davranması gerektiğini belirttiler'' diyen Özcan, bunu emniyet güçleriyle koruyabileceklerini belirtti. Öğrencilerin konsey başkanlığı konusunda adaletsiz bir cinsiyet dağılımının olduğunu belirttiklerini anlatan Özcan, öğrencilerin hem bu konunun giderilmesi hem de öğrencilerin de rektörlük seçimlerinde oy kullanabilmeleri yönünde talepleri bulunduğunu kaydetti. -''BAŞARILI ÖĞRENCİYİ ÖDÜLLENDİRECEĞİZ''- Bu sene mezun olacak öğrencilerinden çok başarılı olanları çeşitli yollarla ödüllendirmeyi amaçladıklarını, bu konuda çalışmaların sürdüğünü dile getiren YÖK Başkanı Özcan, şunları söyledi: ''Çok başarılı görülen öğrencilere YÖK tarafından bir ödül verilmesi önerilmektedir. Bunu hem öğrenciler hem öğretim üyeleri için düşünüyoruz. Çok başarılı olan öğrenciler var. Müstesna başarılar gösteren insanlar bunlar. O öğrencilere YÖK tarafından bir ödül verilecek. Mezuniyet sonrası öğrencilerin özellikle iş bulmalarına yardım etmek üzere yapılacak bazı çalışmalar olabilir. Mesela her üniversitenin mezun ettiği öğrencileri takip etmelerini sağlayabiliriz. Mezun dernekleri vasıtasıyla bunlar yapılabilir. Daha önce mezun olanların yeni mezun olacaklara yol göstermesi olarak da siz bunu yorumlayabilirsiniz. Yararlı bir çalışma olur. Dünyanın başka ülkelerinde gayet iyi bir şekilde çalışıyor.'' -''DÜNYA GENÇLİK ZİRVESİ'' DÜZENLEYECEĞİZ- ''Dünya Gençlik Zirvesi'' düzenlemeyi planladıklarını ve bu konudaki çalışmalara başladıklarını vurgulayan Özcan, 23 Nisanda çocuklarla yönelik yapılan bu tür çalışmaları gençlere yönelik olarak da yapmayı planladıklarını söyledi. Özcan, ''Dünyanın çeşitli ülkelerinden 500 kadar yabancı öğrenciyi buraya çağırıp ülkemizi ve üniversitelerimizi tanıtmak adına bunu yapacağız. Bu dünya barışı için de çok önemli bir husus olacak. 19 Mayısa yakın bir tarihte, eğer 19 Mayısta yapabilirsek o tarihte, ama yapamazsak ona yakın bir tarihte yapılmasının uygun olacağını düşünüyoruz'' diye konuştu. YÖK Başkanı Özcan, üniversitelerin tanıtımı konusunda da çalışmalar yapacaklarını yurt dışında yükseköğretimle ilgili fuarlara tüm üniversitelerin katılmalarını sağlamayı amaçladıklarını da kaydetti.