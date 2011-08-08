Rektörü kızdıran mail

T24 - İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Şahin hakkında rektör yardımcılarına mail gönderen bir kişi, “Her gün odasında viski yudumluyor, toplantılarda Başbakan’ı görünce cilve yapıyor” diye yazdı. Rektör Şahin savcılığa başvurdu.



Vatan gazetesinin haberine göre, Şahin, savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde 6 Ağustos 2008 tarihinden bu yana İTÜ rektörü olarak görev yaptığını belirterek, Onur Akgün isimli bir kişinin kullandığı ve hotmail uzantılı mail adresinden 21 Haziran’da halen rektör yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Ahsen Özsoy’a tarafına ve temsil ettiği makama yönelik hakaret, iftira ve suç isnadı niteliğinde iddialar içeren bir mail gönderildiğini belirtti.



Hakaret ve iftira niteliğindeki mailin Rektör yardımcıları prof. Dr. Ahsen Özsoy ve eski Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca’ya gönderildiğini belirten Şahin tarafına ve makamına yöneltilen haksız iftira niteliğindeki iddialarda bulunan ve takma isim ve mail adresi kullandığını iddia ettiği kişinin tespit edilerek hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını talep etti.





Servet sahibi olmaya çalışıyor





Şahin dilekçesinde Onur Akgün isimli kişiden rektör yardımcılarına kendisi hakkında gelen maillere yer verdi. Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahsen Özsoy ve Mehmet Karaca’ya gelen maillerde Akgün, Prof. Dr. Şahin’in ihalelere müdahale eden ve kendisini iktidara yanaştırmaya çalışarak servet sahibi olmaya çalışan ve kendi seçtiği müteaahhide usulsüz olarak ihaleler veren bir rektör olduğunu belirtti. Akgün maillerinde rektörün hergün odasında viski yudumladığını ve toplantılarda Başbakan’ı görünce cilve yaparak yakınlaşmaya çalıştığını bu sayede bir kez daha seçilme hesapları yaptığını iddia etti.





