Rektörü eleştirdi 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı



T24 - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen'i ve üniversite yönetimini bir gazetedeki köşe yazısında eleştiren ve hırsızlıkla suçlayan KTÜ öğrencisi 22 yaşındaki Gizem Görnaz, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.





İsmail Saymaz'ın Radikal gazetesinde yer alan haber şöyle: Öğrencilerin şiddet içermeyen eylem ve yazılarına karşı üniversite yönetimleri ve mahkemelerin verdiği kararlar pes dedirtiyor. En sık rastlanan ceza 'uzaklaştırma'...

Türkiye 12 Eylül darbesi ve onun kurduğu baskı rejimini yargılama ve çabası içinde olduğu bir dönemde, özgür düşüncenin merkezi olan üniversitelerden son derece antidemokratik karar ve uygulama haberleri geliyor. Öğrencilerin barışçıl eylem, söz ve yazılarına karşı disiplin yönetmeliklerini, hatta daha ileriye giderek savcılıkları devreye sokan üniversite yönetimleri ölçüsüz cezalar çıkmasına neden oluyor. Bu sayfalarda yakın zamanda meydana gelen 4 örneğini göreceğiniz bu tutum nedeniyle okul süresinin uzaması sorunuyla karşılaşan çok sayıda öğrencinin yanı sıra, burs imkanlarını kaybeden okul birincileri de gazeteye yazdığı makale nedeniyle hapis cezası alan gençler de var...



1- Suç: Özel kurgulamalı gösteri

Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde, ‘öğrenciden yana anayasa’ için yürüyüş yapıp skeç gösterisi düzenleyen öğrenciler, “Üniversite, polis ve güvenlik teşkilatını protesto maksadıyla özel kurgulamalı gösteri yapmak” gerekçesiyle 1’er ay okuldan uzaklaştırıldı. Genç-Sen üyesi öğrenciler geçen yıl 1 Kasım’da YÖK’ü protesto etmek ve öğrenciden yana anayasa talebi için düzenledikleri yürüyüşün ardından, Fen Edebiyat Fakültesi önünde bir skeç oynayarak, ‘YÖK’ün tasvip ettiği’ bir öğrenci ile ‘muhalif’ bir öğrenciyi canlandırmışlardı. Bu gösteri sırasında ulusal bir kanal görüntü almak isteyince özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Öğrenciler de bunun üzerine slogan atarak, protestoda bulundu. Bu gösteriden sonra Rektörlük, 20 kadar soruşturma açtı ve beşine 1’er ay uzaklaştırma, ikisine kınama cezası verdi. Ceza gerekçesi ise ilginçti: “Üniversitemiz, polisler ve güvenlik teşkilatını protesto etmek maksadıyla özel kurgulamalı gösteri yapmak...”



2- Festival afişine 1 hafta ceza

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Ahmet Açıkça, Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Vakfı’nın düzenlediği festivalin afişini 28 Kasım 2011’de Öğrenci Kültür Merkezi’nin duvarına astığı için hakkında soruşturma açıldı ve ‘izinsiz afiş asma’ gerekçesiyle 1 hafta uzaklaştırma cezası aldı. Açıkça, 20 Şubat’tan itibaren bir hafta okula giremeyecek. Ceza gerekçesini trajikomik bulan Açıkça, Kültür Bakanlığı’nın Güney’in 11 filmini restore edip devlet arşivlerine koyduğunu hatırlatıyor.





3- Okul 1.’sine uzaklaştırma

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Mikail Boz’un hayatı Dekan Yusuf Devran hakkında Ekşi Sözlük’e yazdığı bir yazı nedeniyle alt üst oldu. Sözlük maddesi olarak girilen kısa yazıdaki ifadeleri hakaret kabul eden disiplin kurulu, Boz’a 1 yarıyıl uzaklaştırma cezası verdi. Bu karar, 3,96 ortalamasıyla aynı zamanda okul birincisi olan Boz’un öğrenim hayatının bir yıl sekteye uğraması ve aldığı bursların kesilmesi anlamına da geliyor. Fakülte dekanlarının seçimle iş başına gelmesi gerektiğini düşünen Boz, yazdığı entryde Devran’ın fakültede 4 ayını tamamlamadan ‘tepeden inme bir biçimde’ dekan olarak atanmasını eleştirmişti. Boz, “Kasımda öğrenci işlerinden aranarak apar topar fakülteye çağrıldım ve kendimi bir anda Disiplin Kurulu önünde buldum. ‘Bizleri tanımadan neden bunları yazdın’ diye soruldu” dedi. {Şükrü Oktay Kılıç/İstanbul}



4- Eleştirel yazıya 350 gün hapis

Evrensel gazetesinin ‘Genç Hayat’ adlı ekinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörü ile yönetimini eleştiren ve yolsuzlukla suçlayan Orman Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Gizem Görnaz, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Görnaz, ’Yakarım KTÜ’yü de yakarım’ başlıklı yazısında, üniversiteye kayıt sırasında ‘bağış’ adıyla alınan 100 liralar nedeniyle üniversite yönetimini yolsuzlukla suçlamış, Rektör Prof. Dr. İbrahim Özen de ’Basın yoluyla hakaret’ suçlamasıyla Görnaz hakkında dava açmıştı. Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi önce 1 yıl 2 ay hapis verdiği Görnaz’ın cezasını ‘iyi hal’ nedeniyle 11 ay 20 güne indirdi ve erteledi.



YÖK Başkanı da ‘değişsin’ istiyor



Uzaklaştırma ve atılmalara sebep olan yönetmeliği YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya da eleştiriyor. Çetinsaya 1985’te çıkan ve hiç değişmeyen yönetmeliğin o dönemin izlerini taşıdığını ve yeni bir yönetmelik hazırlayacaklarını söylüyor. 27 yıl önce çıkarılan yönetmeliğe göre ceza gerektiren fiilerin tanımı bir hayli geniş ve soyut. ‘Şarkı söylemek’ bile ceza için yeterli.







