-Rektörü, babasına şikayet etti MANİSA (A.A) - 13.12.2011 - Manisa'daki Celal Bayar Üniversitesinde bir öğrenci, konferansa katılarak konuşma yapan eski Bakan Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli'ye, oğlu, Rektör Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli'yi şikayet etti. Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) tarafından düzenlenen ''Cumhuriyet dönemi Türkiyesi'nin Sosyoekonomik gelişimi' konulu konferansa CBÜ rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli'nin babası eski Maliye Bakanı Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli konuşmacı olarak katıldı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. Pakdemirli, Türkiye'nin Atatürk dönemindeki büyümesini yakalayamadığını, koalisyonlar ve siyasi istikrarsızlığın Türkiye'nin büyümesini engellediğini söyledi. Atatürk döneminin 15 yılı ve sonrasında 2010 yılına kadar süren siyasi ve ara dönemleri rakamlarla değerlendiren Pakdemirli, cumhuriyet dönemindeki en büyük kalkınma rakamlarının yakalandığını, Atatürk dönemindeki ortalama yüzde 7,4'lük büyümenin henüz hiçbir siyasi iktidar döneminde yakalanamadığını söyledi. NATO ülkesi olan Türkiye'nin bütçeden savunmaya ayırdığı bütçenin yüksek olmasının da kişi başına gelirin artmasını önlediğini öne süren Prof. Dr. Pakdemirli, ''Yüzde 5,5 oranında savunmaya para ayıran Türkiye eğer NATO ülkelerinin ayırdığı gibi savunmaya yüzde 3,3 oranında pay ayırabilseydi, bugün kişi başına gayri safi milli hasılada AB ülkelerini yakalaması mümkün olabilirdi. Hatta savunma bütçesini bir buçuk puan azaltabilseydi dahi yine Avrupa rakamlarını yakalayabilirdik'' dedi. Konferansın soru cevap bölümünde İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler 4. sınıf öğrencisi Ezgi Daryürek, geçen yıl Ekim ayında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın üniversiteyi ziyareti sırasında öğrencilerin protesto gösterisi yapmaları üzerine Rektör Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli'nin öğrencileri tehdit ettiğini ve cezalandırdığını iddia etti. Rektör Pakdemirli'nin olay sonrası öğrencilere ''Atatürk'ü savunmak size mi kaldı?'' dediğini ileri süren Daryürek, ''Atatürk ve Atatürk'ü savunan öğrencilerin oğlunuz tarafından okuldan uzaklaştırıldığını biliyor musunuz'' diyerek, Rektör'ü baba Pakdemirli'ye şikayet etti. Pakdemirli ise öğrencilerin her görüşe hoş görülü ve temayüllü yaklaşması gerektiğini, devlet büyüklerine saygısızlık etmenin doğru olmadığını ve kaba kuvvet olmadıkça her görüşün ifade edilebileceğini belirtti.