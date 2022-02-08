Rektörlükten ilahiyatçı Prof. Dr. Azimli'ye 'peygamber' soruşturması

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, “Siyeri Farklı Okumak” isimli kitabında Hz. Muhammed’e kastı aşan sözler sarf ettiği iddiasıyla ilahiyatçı Prof. Dr. Mehmet Azimli hakkında soruşturma başlattı.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, İlahiyatçı Prof. Dr. Mehmet Azimli’nin “Siyeri Farklı Okumak” isimli kitabının önsözünde yer alan "Müslümanlar da kendilerine gelen dinin kitabını tahrif etmeseler de, kitabın örnek uygulayıcısı olan Hz. Peygamber'in hayatını örneklik zemininden, örnek alınamayacak bir noktaya taşıyarak bu tahrifi bir ölçüde gerçekleştirmişlerdir” ifadelerini 'Peygambere saygısızlık' olarak değerlendirdi. Rektörlük, Azimli hakkında soruşma başlatıldığını duyurdu.

Gazete Duvar’dan Elvan Yılmaz’ın haberine göre, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruda, Prof. Dr. Mehmet Azimli’nin 2008 yılında yayımladığı “Siyeri Farklı Okumak” isimli kitabı hakkında sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlar ve iddiaların dikkate alınarak hakkında idari soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Rektörlük soruşturma başlattı

Açıklamada, “Üniversite yönetimi olarak, Hz. Peygamber Efendimiz ile ilgili kastı aşan hiçbir yakışıksız ifadeyi uygun görmemekte ve süreci yakından takip etmekteyiz” denildi.

Prof. Dr. Mehmet Azimli “Siyeri Farklı Okumak” isimli kitabının ön sözünde, “Dinlere en büyük düşmanlığı kendi mensupları yapmıştır dersek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Bütün dinler için geçerli olan bu kaideye İslam dini mensupları da dahildir. Ehl-i Kitap kendilerine gelen hak dini nasıl tahrif ettiyse, son dinin mensubu olan Müslümanlar da kendilerine gelen dinin kitabını tahrif etmeseler de, kitabın örnek uygulayıcısı olan Hz. Peygamber'in hayatını örneklik zemininden, örnek alınamayacak bir noktaya taşıyarak bu tahrifi bir ölçüde gerçekleştirmişlerdir” ifadelerine yer vermişti.