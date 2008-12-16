Rektörlük seçimine öğrenci protestosu

Rektörlük seçimlerinin yapıldığı Fen Fakültesi'ne girmek isteyen bir grup öğrenciye önce güvenlik görevlileri ardından polis müdahale etti.



İstanbul Üniversitesi'nin yeni rektörünün belirleneceği Fen Fakültesi'ndeki seçimleri izlemek için içeriye girmek isteyen yaklaşık 15 kişilik öğrenci grubuna, güvenlik görevlileri engel oldu. Seçimleri protesto ettiklerini belirten grupla güvenlik görevlileri arasında arbede yaşanması üzerine devreye polis girdi. Polis, müdahalede bulundukları öğrencileri fakülte önünden uzaklaştırdı.



Ancak basın açıklamasının ardından tekrar fakülte önünde toplanan Beyazıt Öğrenci Kollektifi adlı grup oturma eylemi yapmak istedi. Gruba tekrar polis müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında bazı öğrencilerin yerde sürüklendiği bazı öğrencilerin ise saçının çekilediği görüldü. Polis müdahalenin ardından öğrencileri fakülte önünden uzaklaştırdı.









