T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Rektörlük seçimine öğrenci protestosu

İ.Ü.'de rektörlük seçimlerinin yapıldığı Fen Fakültesi'ne girmek isteyen bir grup öğrenciye polis müdahale etti.

16 Aralık 2008 02:00

Rektörlük seçimlerinin yapıldığı Fen Fakültesi'ne girmek isteyen bir grup öğrenciye önce güvenlik görevlileri ardından polis müdahale etti.

İstanbul Üniversitesi'nin yeni rektörünün belirleneceği Fen Fakültesi'ndeki seçimleri izlemek için içeriye girmek isteyen yaklaşık 15 kişilik öğrenci grubuna, güvenlik görevlileri engel oldu. Seçimleri protesto ettiklerini belirten grupla güvenlik görevlileri arasında arbede yaşanması üzerine devreye polis girdi. Polis, müdahalede bulundukları öğrencileri fakülte önünden uzaklaştırdı.

Ancak basın açıklamasının ardından tekrar fakülte önünde toplanan Beyazıt Öğrenci Kollektifi adlı grup oturma eylemi yapmak istedi. Gruba tekrar polis müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında bazı öğrencilerin yerde sürüklendiği bazı öğrencilerin ise saçının çekilediği görüldü. Polis müdahalenin ardından öğrencileri fakülte önünden uzaklaştırdı.




ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24