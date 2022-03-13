Rektörlerin iftira davasından fişleme skandalı çıktı: "Aşırı Sol, Alevi, AK Parti karşıtı, içki alemlerinin vazgeçilmezi" diyerek CİMER'e şikâyet etmiş

Eskş Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan ile şimdiki Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir arasındaki iftira davası dosyasından fişleme skandalı çıktı. Bircan’ın dekan ve öğretim üyelerini “Aşırı Sol, Alevi, İslam ve AK Parti karşıtı, içki alemlerinin vazgeçilmezi” diye fişlediği ve CİMER'e şikâyet ettiği belirtildi.

Sözcü gazetesinden Latif Sansür'ün haberine göre, Cavit Bircan'ın görev yaptığı 2014-2019 yıllarında üniversitede ki dekan ve öğretim üyelerini “Alevi, Aşırı Sol, İslam ve AK Parti karşıtı, içki alemlerinin vazgeçilmesi, mason, rotaryen ve lions kulübü üyesi, kafası kırık, şizofren” ifadeleriyle fişlediği, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarını topladığı ve çeşitli suçlar isnat ederek CİMER'e şikayet ettiği dile getirildi.

Skandal, FETÖ/PDY üyesi olduğu ve yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 6 Mayıs 2019’da görevden alınan, 18 gün sonra fakültedeki görevine iade edilen Bircan ile mevcut Rektör Prof. Dr.Osman Selçuk Aldemir arasındaki iftira davasında ortaya çıktı. Bircan'ın şahsi bilgisayarında yapılan inceleme sonucunda, Aydın Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Dijital Materyal İçerik İnceleme ve Raporlama Komisyonu İnceleme Raporu ile dava dosyasına giren fişlemenin mağdurları, Bircan'dan şikâyetçi oldu.

Bircan'ın “Alevi, Aşırı Solcu” diye fişlediği ve Cimer'e şikayet ettiği Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin'in konuyu yargıya ve YÖK'e taşıdığı da öğrenildi. Metin'in, şikâyet dilekçesinde, “Cavit Bircan tarafından ‘Aşırı Sol, Alevi, İslam ve AK Parti karşıtı, içki alemlerinin vazgeçilmesi’ gibi ifadelerle özel hayatıma ait aile ve arkadaşlarımla çekilmiş fotoğraflar kullanılarak tıpkı FETÖ/PDY örgütünün itibar suikastı yapma yöntemlerine benzer bir biçimde bireysel haklarıma ve anayasada belirtilen özel hayatın dokunulmazlığına saldırıda bulunulmuştur” diyerek Bircan'ın FETÖ/PDY ilişkisinin araştırılmasını istedi.