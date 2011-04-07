T24 LogoT24 Logo
Yaşam

REKTÖRLER YARIN KAYSERİ'DE KAYSERİ (A.A)

07 Nisan 2011 16:06

-REKTÖRLER YARIN KAYSERİ'DE  KAYSERİ (A.A) - 07.04.2011 - Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'nın yarın Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) ev sahipliğinde yapılacak.  ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde yapılacak toplantı saat 10.30'da başlayacak ve birinci bölümü basına açık olarak gerçekleştirilecek. Toplantıya, Üniversitelerarası Kurul Başkanı ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun ile 102 devlet, 62 vakıf, 78 vakıf meslek yüksekokulu, KKTC'den 6 üniversitenin rektör, rektör yardımcısı ve üniversite temsilcisi katılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24