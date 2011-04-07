-REKTÖRLER YARIN KAYSERİ'DE KAYSERİ (A.A) - 07.04.2011 - Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'nın yarın Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) ev sahipliğinde yapılacak. ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde yapılacak toplantı saat 10.30'da başlayacak ve birinci bölümü basına açık olarak gerçekleştirilecek. Toplantıya, Üniversitelerarası Kurul Başkanı ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun ile 102 devlet, 62 vakıf, 78 vakıf meslek yüksekokulu, KKTC'den 6 üniversitenin rektör, rektör yardımcısı ve üniversite temsilcisi katılacak.