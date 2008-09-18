Rektörler öğrenci affına karşı çıktı

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) toplantısına katılan bazı rektörler gazetecilerin, 'üniversitelerde öğrenci affı''na yönelik sorularını yanıtladı. Rektörler ‘öğrenci affı’na sıcak bakmıyor.



Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Erdener, affın çok yararlı sonuçlar doğurmayacağını savunarak, ''Üniversitelerde disiplin suçu nedeniyle ilişiği kesilmiş öğrencilerin tekrar aynı ortama kazandırılmasının yararlı sonuç doğurmayacağı inancındayım'' diye konuştu.



‘Başarılı olmaları zor’



Kocaeli Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu da afla dönen öğrencilerin başarısının çok yüksek olmadığını ifade etti. Komsuoğlu, özellikle Fen Bilimlerinde, pozitif bilimlerde uzun süre okuldan ayrı kalmış öğrencilerin geri dönerek başarılı olmalarının zor olduğunu belirtti.



‘Af velilerin kulağına hoş geliyor’



İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak ise ''öğrenci affı''nın üniversite için yararlı olmayacağını, ancak, veliler için kulağa çok hoş gelen bir söz olduğunu ifade etti. Geçmiş yıllarda afla dönen öğrencilerden ne kadarının başarılı olduğuna dair bir envanterin olması gerektiğini belirten Parlak, üniversitelerdeki kontenjan artışına da dikkati çekti. Parlak, ''Ne yapılmak isteniyor, nereye varılmak isteniyor? İyi ürün veren fabrikalarda kaliteyi düşürmek, o ülkeye fazla yarar sağlamaz ki, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, affa kesinlikle karşı olduğunu söyledi. Türkiye'de bazı şeyleri açık konuşmak gerek. Önümüzde yerel seçimler var. Hayırlara vesile olsun'' diye konuştu.



‘Bu beklentinin sonunu alamazsınız’



Daha önce afla dönen öğrencilerden başarılı olanların yok denecek kadar az olduğunu ifade eden Parlak, ''Eğer böyle bir beklenti yaratırsanız, 5-10 yıl sonra yine bir af gelecek, bunun sonunu alamazsınız'' dedi. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan, bu konunun bir af olarak nitelendirilmesinden çok, öğrenciye verilen bir hak olarak değerlendirilmesinin daha isabetli olacağını söyledi. Ayhan, ''Çünkü biz, öğrenciye bir ceza vermedik'' dedi. Kontenjanların artırılmasına değinen Ayhan, ''Şimdi bir de aftan öğrencilerimiz gelecek. Onun için bize bir uygulama takvimi, uygulama süreci tanırlarsa isabetli olur. Laboratuvarların, dersliklerin kullanılmasında oldukça zor günler yaşayacağımıza inanıyorum'' dedi.



