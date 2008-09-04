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Yaşam

Rektörler, CEO gibi çalışmalı

BahçeşehinBaşkanı Yücel, rektörlerin cumhurbaşkanınca değil üniversitelerce seçilmesi gerektiğini söyledi.

04 Eylül 2008 03:00

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün “Rektör seçimine cumhurbaşkanı karışmamalı, bunun için başka yöntemler bulunmalı” sözlerine destek vererek, “Bu görüşe tümüyle katılıyorum. Çünkü her karar doğru olmayabiliyor, bu da bu yüce makamı tartışma yaratır konuma getiriyor. Rektörleri üniversitelerin kendileri seçmeli” dedi. Yücel, “Üniversiteler artık büyük bilim holdingleri gibidir. Bu bilim holdinglerini yönetecek kişilerin de birer CEO gibi çalışması gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye'de rektör seçimi yeniden gündeme alınmalıdır” diyen Enver Yücel, rektör seçimleri gelişmiş ülkelerde nasıl yapılıyorsa, biz de o şekilde olması gerektiğini söyledi. Bütün resmi üniversitelerde de mütevelli heyetler oluşturulması önerisi getiren Yücel, “Amerika'da rektör seçimleri, üniversitelerin mütevelli heyetleri tarafından yapılıyor. Ülkemizde de vakıf üniversitelerinin mütevelli heyetleri var. Bu heyetler rektörünü seçer ve atamasını yapar” dedi.

Amerika örneği

ABD'deki üniversite mütevelli heyetlerinin rektör seçiminde çeşitli ölçütleri olduğunu da ifade eden Enver Yücel, “Nasıl ki bir büyük holding genel müdürünü seçiyor, buluyor ve atıyorsa, Amerika'daki üniversitelerin rektörleri de aynı yöntemle atanıyor. Türkiye'deki 30'a yakın vakıf üniversitesi, böyle rektörünü atıyor, bundan da son derece memnunuz. YÖK'ün sadece onayını alıyoruz. YÖK dilerse rektör adayını kabul etmeyebiliyor. Ama bugüne kadar aksi bir durum olmadı” şeklinde konuştu.

Bilim üretmeli

Artık toplumların ve günümüz dünyasının öncüsünün bilim olduğunu belirten Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel, “Bilim üretirseniz, teknolojiyi de üretiyorsunuz demektir. Ve insani vasıfları, sosyal politikaları da geliştiriyorsunuz demektir. Bilim holdingin bu şekilde oluşması gerekir” dedi.

“Eğitim insanlık içindir, var olmak içindir” diye konuşan Yücel, “Onun için sırası gelen rektör olsun, dekan olsun anlayışı artık bırakılmalıdır. Her ilde üniversitemiz var. Keşke bu üniversitelerimizde de mütevelli heyetler oluşturulsaydı. Bölgenin valisi, belediye başkanı, sanayi odası başkanı, ticaret odası başkanları da işin içinde olarak, bölgenin mütevelli heyetinde bulunsaydı, daha iyi olurdu” şeklinde görüş bildirdi.

Bahçeşehir Üniversitesi'ni 5 yıl içerisinde, Türkiye'nin ilk 5 üniversitesi arasına sokmayı hedeflediklerini söyleyen Yücel, “Şu anda, vakıf üniversiteleri arasında, iyi öğrencileri almada 3. durumdayız” dedi.

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