T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rektöre 'acı biberli' eleştiri

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi'nde (AÜ), kampüste izlediği futbol maçında erkeklerin cinsiyetçi küfürler ettiğine yönelik sosyal medya üzerinden şikayetini ileten kız öğrenciye, Rektör Prof

09 Kasım 2018 14:56

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi\'nde (AÜ), kampüste izlediği futbol maçında erkeklerin cinsiyetçi küfürler ettiğine yönelik sosyal medya üzerinden şikayetini ileten kız öğrenciye, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal; \"Ne yapalım, ağızlarına biber mi sürelim?\" diye cevap verdi. Üniversitedeki bir grup kadın, Rektör Ünal\'ın bu cevabına, ağaçlara astıkları acı biberlerle tepki gösterdi.
AÜ\'de okuyan Nuran Çal, geçen cumartesi kampüsteki kafede Galatasaray ile Fenerbahçe maçını izledi. Burada erkeklerin cinsiyetçi küfürler ettiğini belirten Çal, durumu sosyal medya hesabı üzerinden AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal\'a iletti. Çal, \"Kendi kampüsümüzde ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürlerle maç izleyen erkeklerin seviyesiz tezahüratlarına maruz kalmak zorunda mıyız? Ne zaman kontrol edilmeye başlanacak bunlar\" diye yazdı.
Rektör Ünal ise öğrenciye, \"Ne yapalım Nuran, ağızlarına biber mi sürelim\" karşılığını verdi.
AĞAÇLARDA ACI BİBER
Üniversiteli Kadın Kolektifi üyeleri de Rektör Ünal\'ın bu cevabını farklı bir eylemle eleştirdi. Üniversiteli kadınlar, kampüsteki ağaçlara acı biber ve notlar asarak, rektöre tepki gösterdi. Kadınlar, asılı notlarda \'Çözüm acı biber ya da centilmenlik değil zorunlu toplumsal cinsiyet dersleri\' ifadelerine yer verdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan DEMİRBAŞANTALYA DHAAKDENİZProf Dr MustafaNuranGalatasarayFenerbahçeBuradaAÜ Rektörü Prof Dr MustafaNeRektörAĞAÇLARDA ACI BİBER Üniversiteli Kadın KolektifiKadınlarFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24